Justin Bieber resolverá caso de agresión sexual de 2014 en privado

Alparecer Justin Bieber resolverá caso de agresión sexual de manera privada. Recordemos que el cantante de 27 años fue acusado en 2014 por una mujer que se identificó solo como Danielle de ser agredirla sexualmente por el artista en un hotel Four Seasons de Texas.

En su momento, Justin Bieber presentó una demanda contra la mujer por difamación.

De acuerdo a la revista RadarOnline que asegura obtuvo documentos, en una audiencia con el juez Terry Green el mes pasado, Justin y Danielle acordaron trabajar en el caso a través de una mediación privada.

Justin Bieber resolverá caso de agresión sexual

Justin Bieber siempre ha declarado su inocencia.

Sobre que Justin Bieber resolverá caso de agresión sexual, esto se dará mediante mediacion privada, ya que el cantante demandó a Danielle y a una segunda demandante llamada Kadi por 10 millones de dólares en daños por alegar que las había agredido sexualmente.

Bieber siempre declaró su inocencia

El cantante canadiense proporcionó a las autoridades pruebas de que se encontraba en otro lugar en el momento de la primera denuncia en su contra, asegurando que las acusaciones son ‘mentiras escandalosas y fabricadas’.

Mujeres acusan a Justin Bieber de agresión sexual

Danielle asegura que fue agredida el 9 de marzo de 2014. Justin Bieber resolverá caso de agresión sexual.

En su demanda Danielle había afirmado originalmente que fue agredida sexualmente en una habitación del hotel Four Seasons en Austin el 9 de marzo de 2014 después de un evento musical.

Justin por su parte comprobó que en ese momento estaba en la ciudad en la fecha del presunto incidente, y que ni siquiera estaba hospedado en ese lugar: “No me quedé en el hotel Four Seasons ni alquilé una habitación, estaba con mi novia de entonces Selena Gomez (…) [Danielle] fabricó sus acusaciones basándose en informes públicos de que comí en el restaurante Four Seasons el 10 de marzo de 2014.”.

Sobre Kadi, ella dijo que Justin la agredió en el Hotel Langham en Nueva York alrededor de las 2:30 am del 5 de mayo de 2015.

En este caso Justin justifica que es ‘imposible’ porque en aquel momento él asistió a una fiesta privada donde permaneció hasta las 4 am y afirma que hay evidencia fotográfica y varios testigos que lo respaldan. Ahora Justin Bieber resolverá caso de agresión sexual en privado.

