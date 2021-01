Justin Bieber presume look de shorts tan cortos como los que su esposa Hailey/Foto: Instagram

Justin Bieber sacó una página del libro de su esposa Hailey Baldwin al lucir un par de shorts más que cortos en Instagram. ¡Y logró el look impecablemente!

Justin Bieber tiene una pregunta para sus seguidores de Instagram: "¿Quién usa pantalones cortos?" El cantante de “Anyone”, de 26 años, está consiguiendo una ventaja en el nuevo año, presumiendo un par de diminutos shorts que parecía que estaban inspirados en el armario de su esposa Hailey Baldwin durante un día casual en casa.

Justin hizo su mejor impresión de una modelo al dar una mirada desinteresada a la cámara mientras balanceaba los pantalones cortos de gimnasia, una sudadera de gran tamaño, una gorra de camionero y visores.

Subtituló la publicación, por supuesto, con la letra del éxito de 1957 de The Royal Teens, "Short Shorts". Los amigos de Justin hablaban de él mostrando sus piernas.

Como dijo su estilista, Karla Welch, "honestamente, podríamos acortarlos". Benny Blanco estuvo de acuerdo y comentó "hazlos más cortos", mientras que Madison Beer escribió, "yo mismo no podría haberlo dicho mejor". Troye Sivan comentó con una serie de emojis de explosión para rematar las cosas.

Justin en varias ocasiones se ha dejado captar mostrando pierna muy al estilo de su esposa Hailey, tal parece que el cantante se siente cómo con esta prenda/Foto: Pinterest

Justin Bieber volvió al escenario

El momento de la moda de Justin llegó tres días después de su épico show de Nochevieja. Derribó la casa durante T-Mobile Presents: NYE Live with Justin Bieber interpretando algunos de sus éxitos más famosos, incluso si olvidó algunas de las letras.

Sí, Justin Bieber no podía recordar las palabras de "Sorry" y "Love Yourself". Pero se recuperó, dedicándole “Holy” a Hailey, de quien está tan “enamorado”.

Luego debutó con su nuevo video musical para "Anyone", que lo mostraba sometido a un cambio de imagen salvaje.

La estrella entintada cubrió todos sus tatuajes con maquillaje con aerógrafo para interpretar a un boxeador al estilo Rocky Balboa que se enamora de Zoey Deutch. Ahora lo hemos visto todo.

Te recomendamos leer: Hailey Baldwin compartió el momento cuando supo que amaba a Justin Bieber

¿Te gusta cómo luce Justin Bieber en sus pequeños shorts? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.