Justin Bieber pide no consumir ropa de H&M

El cantante de pop, Justin Bieber está tremendamente furioso, y se ha lanzado contra una marca gigante de ropa, pues no es nada fuera de lo común encontrar su imagen estampada en camisas, sudaderas y otros artículos, es decir, descubrió que en este caso H&M, lanzó toda una colección basada en él sin consultarlo antes.

Y es que tras enterarse, el cantante recurrió a sus redes sociales oficiales, para lanzarse en contra de este contenido no aprobado, asimismo adelantó que tomaría acciones legales, sobre ello.

Asimismo, pidió a sus fanáticos que no consuman ropa de la marca, pues así contribuirían a estas acciones ilegales.

"NO HE APROBADO NINGUNA DE LAS COLECCIONES DE MERCH QUE HAN PUESTO A LA VENTA EN H&M. Todo sin mi autorización y aprobación. EN SU LUGAR, YO NO LO COMPRARÍA", escribió en Intagram.

Retiran piezas del mercado

Justin explota contra H&M

"El MERCH QUE H&M HA HECHO DE MÍ ES BASURA Y YO NO LO APROBÉ, NO LO COMPRES. Cuando todo el mundo se entere de que no aprobé nada de este merch...", aseguró, añadiendo la expresión "smh", que se traduce como "shaking my head" y que ilustra su incredulidad ante lo que está ocurriendo, agregó Bibier.

La Verdad Noticias, pudo averiguar que tras el estallido público del artista, un representante de la tienda de ropa alegó que se siguieron los protocolos adecuados antes de sacar al mercado la línea, pero en las últimas horas se retiraron todas las piezas adornadas con letras de sus canciones y con su rostro, a excepción de una bolsa que cuesta 15 dólares y que lleva estampada su cara.

¿Qué edad tiene Justin Bieber?

Bieber tiene 28 años

Nacido el 1 de marzo de 1994, el cantante tiene actualmente 28 años de edad y está casado con la modelo e influencer, Hailey Rhode Baldwin de 26 años de edad, quienes viven juntos en Estados Unidos.

