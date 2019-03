Justin Bieber pide alarmante ayuda a sus fans: “Recen por mí"|

Hace varias semanas comenzaron a circular una serie de rumores acerca del mal estado de salud de Justin Bieber, todos ellos basados en una serie de fotografías en las que se nota al cantante con un aspecto preocupantemente desmejorado.

Hasta el momento lo poco que se sabe, es que Justin Bieber esta atravesando una etapa bastante complicada, por la cual ha comenzado a recibir tratamiento contra la depresión que padecería.

Cabe destacar que hasta el momento, Justin Bieber no había hecho ninguna referencia sobre los problemas que enfrenta, pues lo más cercano que había comentado fue en una entrevista que concedió a principios de año en la que reconoció que en 2017 había sufrido una especie de crisis nerviosa tras ofrecer más de 150 conciertos continuos con su gira mundial.

Sin embargo, fue este fin de semana cuando Justin Bieber utilizó su cuenta de Instagram para informar a sus seguidor su actual situación; acción que los alarmó mucho, sobre todo al colocar con énfasis la frase: “Recen por mí”.

LA DECLARACIÓN DE JUSTIN BIEBER EN SU INSTAGRAM

"Solo quería darles una pequeña actualización y con un poco de suerte por lo que estoy pasando tendrá algún tipo de repercusión. He estado pasándola mal, mucho. Sintiéndome muy desconectado y raro... Siempre consigo recuperarme, así que no estoy preocupado. Solo quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es leal y sus plegarias son escuchadas, gracias. Esto es lo más humano que he sido nunca, afrontando mis problemas de frente”.

Varias fuentes han corroborado dichas declaraciones, asegurando que la estrella del pop está trabajando duro para solucionar algunos asuntos relacionados con su infancia y su carrera como ídolo juvenil, que nada tendrían que ver con la supuesta crisis matrimonial que se le atribuyó recientemente.

De hecho, en la entrevista realizada para la revista VOGUE, Justin Bieber aseguró que su esposa Hailey Baldwin se había convertido en el pilar que le aportaba la estabilidad que llevaba más de una década buscando.

