Justin Bieber odiado en Latinoamérica por TERRIBLE trato a Selena Gomez

Justin Bieber es en este momento el hombre más detestado en América latina, esto después de que se diera a conocer un hilo en Twitter en donde se narra como Justin Bieber engañó a Selena en múltiples ocasiones con modelos internacionales.

El hilo creado hace unos días a través de las redes sociales ha trascendido y ahora las fans de Selena Gómez e incluso las fans de Justin Bieber, han decidido insultar al cantante en todas y cada una de sus redes sociales.

No existe publicación en la cual no se lea frases de odio, en contra de Justin Bieber y lo que le hizo a Selena Gómez, y es que no es nada sencillo leer cerca de 300 tweets que revelaban la terrible historia tóxica de Selena y Justin.

En su última publicación en Instagram, Justin Bieber recreó uno de los retos virales que está de moda, en el cual por medio de una patada se destapa una botella, sin embargo en los comentarios se leen frases de odio en contra de Justin Bieber y de lo que le hizo a Selena Gomez.

Y es que todo lo relatado en esas historias que posteriormente pasarían al Facebook, ha conmovido a miles de mujeres y hombres que han pasado por alguna relación tóxica que prácticamente los ha destruido.

La historia de superación de Selena Gomez ha dejado al descubierto a varias personas que son consideradas ahora enemigos de la sociedad, pues después de relatar las formas en que sucedieron varias cosas, la postura de la voz popular está a favor de Selena Gomez y en contra de Justin Bieber, su actual esposa y otras socialites.

