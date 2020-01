Justin Bieber llama “SEMENTAL” a su esposa Hailey ¿A qué se refiere?

El cantante Justin Bieber presume en todo momento de su matrimonio con la modelo Hailey, pero en esta ocasión en su último sencillo "Yummy", se ha referido a ella con un término poco habitual para referirse a una chica y ya está causando revuelo.

Hay que recordar que el cantante de 25 años lanzó su última canción anoche, solo siete días antes de que su ex novia Selena Gomez saque a la luz su último álbum, con el que se predice será una gran indirecta a Justin Bieber.

Resulta que muchos describen que la canción más reciente de Justin Bieber rinde homenaje a su esposa, pues parte de las letras lo incluyen hablando de lo feliz que es estar con Hailey, la modelo con la que contrajo matrimonio tras su relación con Selena Gomez.

¿Por qué Justin llama “semental de buena fe” a su esposa?

Parte de la letra dice: "Se puso las zapatillas de Drew House con una sonrisa en mi cara / Estoy eufórico de que seas mi señora", pero eso no es todo pues también se jacta de su vida sexual , llamándola "semental de buena fe" y diciendo que "siempre lo hace" cuando están juntos, ya que canta también: "Gira los ojos hacia atrás en mi cabeza, haz que mis dedos se doblen".

Aunque su nueva picante canción titulada Yummy que acaba de estrenar Justin Bieber, se enfrentó a críticas mixtas en las redes sociales, un par de fanáticos enfrentaron a Justin contra Selena porque lanzó su homenaje a Hailey pocos días antes de que su ex lanzara su próximo álbum.

Recientemente un fan tuiteó: "Justin Bieber lanza una canción sobre lo deliciosa que es su chica, mientras que Selena Gomez lanza una balada madura y de varias capas sobre dejar ir una relación pasada".

Otro escribió: "Estoy orgulloso de Justin Bieber y muy feliz por él por querer ser honesto, pero ¿por qué cuando Selena Gomez quiere hacer lo mismo, todos dicen que está siendo problemática y busca atención?”

Cabe destacar que cuando anunció su nuevo álbum el 24 de diciembre de 2019, Justin Bieber habló sobre los temas más destacados del álbum, como su lucha contra las depresiones y cómo Hailey lo ayudó a calmarse, esto fue lo que dijo mediante un video: "Como humanos, somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todas las cosas por las que he pasado. Creo que estoy justo donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde él me quiere".

