Justin Bieber ha decidido incursionar en el negocio del cannabis al asociarse con la compañía Palms para crear una línea de cigarros de marihuana. Esta inesperada colaboración se ha llamado Peaches, nombre que recibe uno de sus últimos éxitos incluidos en ‘Justice’, su sexto álbum de estudio.

De acuerdo a la página web de la compañía, el paquete incluye 3.5 gramos de cannabis divididos en 7 cigarrillos, además de un encendedor con el nombre de la colaboración, la cual saldrá a la venta de manera exclusiva en Nevada y California por un costo de 32 dólares ($661MX).

El paquete de cigarrillos también podrán ser adquiridos en el sitio web de Palms.

La colaboración de Bieber con Palms hace referencia a una estrofa de la canción Peaches, la cual dice: “I got my peaches out in Georgia/I get my weed from California”. Asimismo, se ha revelado que parte de las ganancias apoyará a comunidades que abogan por el uso medicinal de la marihuana y liberar a personas condenadas por posesión de la misma.

Justin Bieber habla sobre su nuevo negocio

El cantante asegura que la marihuana le ha ayudado a tener una mejor salud mental.

En entrevista para la revista Vogue, el cantante mencionó que la gente le hacía sentir mal por disfrutar de la marihuana, la cual ha sido de gran utilidad para proteger su salud mental. Hoy, se siente feliz de colaborar con una empresa que hace que el cannabis sea accesible, pero sobre todo que ayuda a desestigmatizar.

“Sentí que la hierba era algo que la gente intentaba hacerme sentir mal por disfrutar, pero ahora he encontrado un lugar en mi vida para los productos de marihuana que han sido beneficiosos en mi experiencia humana”, declaró Justin Bieber.

¿Qué efectos tiene la marihuana en la salud mental?

Pese a que muchos aseguran que el consumo de marihuana es beneficioso, estudios científicos demuestran lo contrario.

El fumar marihuana podría tener efectos en la salud, tanto física como mental. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el uso de esta droga provoca un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos como la psicosis, la depresión y la ansiedad. Su consumo aún sigue siendo producto de debate en expertos.

Fotografías: Redes Sociales