Justin Bieber imita a Maluma y sube foto en prendas Calvin Klein

Justin Bieber imita a Maluma y sube foto en ropa interior Calvin Klein

Después de que Maluma presumiera una fotografía en la que aparece modelando ropa Calvin Klein, Justin Bieber subió una imagen muy similar a su Instagram por lo que las comparaciones entre ambos comenzaron.

Justin Bieber además de ser uno de los cantantes canadienses más talentosos, también es uno de los considerados más guapos, y por ello marcas de ropa importantes como Calvin Klein lo patrocinan. Pero el cantante ha sido comparado con Maluma, ya que a él también lo patrocinan dicha marca.

No ha pasado ni un día en que el interprete colombiano subiera a su Instagram una imagen modelando Calvin Klein, lo curioso es que la imagen de Justin Bieber está en una posición muy similar a la de Maluma.

Y es que ambos cantantes forman parte de la imagen "Deal with it"de Calvin Klein, por lo que tanto Maluma como Justin Bieber y otras personas forman parte de esta campaña, en la que predominan los filtros a blanco y negro.

Mira la foto de Justin Bieber

La imagen de Justin Bieber alcanzó cientos de Likes por parte de los fanáticos, quienes también se manifestaron en la publicación con sus comentarios, en donde emojis de fuego fueron suficientes para hacer entender a Justin Bieber que luce muy hot.

Justin Bieber es uno de los cantantes más seguidos en Instagram, pues cuenta con un total de 128 millones de seguidores, que están al pendiente de sus proyectos y publicaciones, por ejemplo, recientemente compartió un video recordando su pasado, cuando hacía entrevistas de su primera película "Never Say Never".

Justin Bieber sin duda es un cantante muy guapo, pero a lo largo de su carrera también nos ha mostrado su lado más polémico, metiéndose en problemas, y hasta, supuestamente, estar revelando detalles sobre el Pizza Gate

Foto: Axelle/Bauer-Griffin

