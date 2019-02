Justin Bieber hace candente confesión de su vida sexual con Hailey

Esta joven pareja formada por el cantante Justin Bieber y Hailey Baldwin, ha sido la protagonista de los últimos meses,pues como hemos de recordar, contrajeron matrimonio el pasado mes de septiembre. En esta ocasión, las celebridades han hecho un par de declaraciones con respecto a su vida sexual, las cuales han dejado sorprendidos a sus seguidores.

Fue durante su más reciente entrevista para la revista VOGUE, que la joven pareja reveló ciertos secretos de su vida intima, los cuales han sorprendido de sobremanera a muchos de los medios y seguidores.

Lo que nadie imaginaba es que la pareja mantuvo el celibato hasta el día de la boda. Así lo ha revelado Justin Bieber, quien ofrece su primera entrevista después de dos años. El artista achaca a sus creencias religiosas el hecho de haberse querido apartar del sexo con Hailey. Es más, ha confesado no haber mantenido relaciones íntimas durante más de un año.

“Dios no te pide que no tengas sexo por él, porque tenga unas reglas y cosas así. Lo que él intenta es protegerte del daño y el dolor. Creo que el sexo puede causar mucho daño. A veces la gente tiene sexo porque no se sienten suficientemente bien. Por su falta de valor propio. Las mujeres lo hacen, y los chicos también”, comentó el canadiense.