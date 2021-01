Justin Bieber festeja el año nuevo con el estreno del video oficial de “Anyone”/Foto: That Grape Juice

Al filo de la medianoche del día de Año Nuevo (1 de enero), Justin Bieber sonó en 2021 al presentar su nuevo sencillo "Anyone" y el video musical que lo acompaña.

En la imagen dirigida por Colin Tilley, la estrella del pop retrata a un boxeador de la década de 1940 cuyo poderoso amor por su otra mitad, interpretado por la actriz Zoey Deutch, lo inspira a entrenar, pelear y eventualmente superar un potencial KO en su viaje a convertirse en un campeón.

"Eres la única a la que amaré/ Tengo que decirte, tengo que decirte/ Sí, tú, si no eres tú, no es nadie/ Mirando hacia atrás en mi vida, eres el único bueno que he tenido hecho/ Tengo que decirte, tengo que decirte/ Sí, tú, si no eres tú, no es nadie, nadie/ nadie", canta un Bieber sin tatuajes en el estruendoso coro sobre explosiones de sintetizador y percusión mientras gana la pelea después de una dura contienda en el ring de boxeo.

La nueva canción de Justin Bieber en Año Nuevo

Además de lanzar el video, el cantante también debutó la nueva canción en vivo durante su especial televisado de Nochevieja de 2020, T-Mobile Presents New Year's Eve Live con Justin Bieber.

La canción enamorada sigue a los sencillos anteriores "Holy", en colaboración con Chance The Rapper; Benny Blanco ayudó a "Lonely" en el período previo al próximo sexto álbum de estudio de la estrella, que servirá como continuación de Changes nominado al Grammy de este año.

Justin hizo muy felices a sus fans el primer día del 2021, con el estreno de "Anyone"/Foto: Quien

En noviembre, también colaboró con Shawn Mendes en el tema "Monster" que reflexiona sobre la fama del nuevo álbum de la superestrella canadiense, Wonder.

El nuevo video oficial de Justin Bieber ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en menos de 24 horas de su estreno. Los fans están alabando el nuevo single y esperan que se vuelva un gran hit para el cantante. ¿Te gustó la nueva canción “Anyone”? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

