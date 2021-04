Justin Bieber estrena nuevo E.P. para celebrar las pascuas

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, el cantante canadiense Justin Bieber acaba de estrenar su sexto álbum de estudio llamado "Justice", pero ahora dio una sorpresa a sus fans.

El cantante sorprendió a los fanáticos al compartir Freedom , un EP inspirado en el evangelio, en Pascua.

El nuevo lanzamiento de la superestrella del pop de 27 años apareció en las plataformas de transmisión alrededor de las 6 pm ET del domingo (4 de abril).

"disponible en todas las plataformas", escribió Bieber en Instagram poco después de que surgiera el nuevo proyecto.

Justin Bieber anunció "Freedom"

¿Qué incluye el nuevo E.P. de Justin Bieber?

La lista de canciones de Freedom incluye seis canciones: canción principal "Freedom" con Beam, "All She Wrote" (con Brandon Love y Chandler Moore), "Estamos juntos en esto", "Where You Go I Follow" (feat. Pink Sweats, Chandler Moore y Judah Smith), "Where Do I Fit In" (con Tori Kelly, Chandler Moore y Judah Smith) y "Afraid to Say" (con Lauren Walters).

The Freedom EP sigue al lanzamiento del sexto álbum de Bieber, Justice , que debutó en el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200. El conjunto de 16 pistas, lanzado a través de Raymond Braun / Def Jam el 18 de marzo, sigue a su álbum de 2020, Changes.

El sencillo más reciente del álbum, "Peaches", con Giveon y Daniel Caesar, debutó recientemente en el número 1 en la lista de canciones Billboard Hot 100, convirtiendo a Bieber en el primer artista masculino solista en debutar en la cima de Billboard Hot 100 y Billboard 200 simultáneamente.

Los fans del ex novio de Selena Gomez han reaccionado a este nuevo lanzamiento revelando lo felices que están de tener más música por parte del artista.

¿Te gustó el nuevo E.P. de Justin Bieber?, ¿Crees que fue muy pronto?, dinos tu opinión en los comentarios.

