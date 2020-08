¡Justin Bieber está ENAMORADO del nuevo sencillo de Billie Eillis, “My Future”!

Justin Bieber acaba de publicar una nueva foto en su historia de Instagram donde comparte su gran amor por el nuevo sencillo de Billie Eilish, "My Future", que ha encantado a fans de la joven ganadora del Grammy.

Justin Bieber compartió "My Future" con sus 142 millones de seguidores

Justin Bieber y Billie Eilish han tenido una relación muy especial durante varios años. De hecho, la cantante reveló fotos de ella cuando era mucho más joven en su habitación con carteles del canadiense en prácticamente todos lados.

Billie Eilish nunca ha ocultado que Justin Bieber ha sido su ídolo durante varios años. En un programa de radio californiano, reveló que fue parte del "Fever Bieber" y una apasionada Belieber.

"Era como mi primer amor. Y en mi cabeza, él también estaba enamorado de mí. Era una relación unilateral".

Billie Eilish comparte foto de sus días como Belieber

"Estuve en el programa de Ellen DeGeneres, en el backstage y pensé `oh´. Lo primero que me envió fue una captura de pantalla de un mensaje que le envié en 2014 ... Estaba escrito, ‘Hola Justin, solo quería hablar. ¿Cómo estás? Por favor responde", reveló Billie Eilish.

Billie Eilish también ama a Justin Bieber

La madre de Billie Eilish confió en la pasión de su hija por Justin Bieber. "Fuimos al estudio de baile con Billie, esta canción estaba sonando en la radio, estaba sollozando, y al regreso también, llorando".

“Fue Marina and the Diamonds o eso, sollozando. Pero eso no fue todo, fue Justin Bieber ... Cualquier canción de Justin Bieber, pero en su mayoría recuerdo esta, y el video, y Billie me lo contó. Estaba tan emocionada que fue así que estaba llorando y llorando”.

Y ahora parece que esta pasión es recíproca, pues Justin Bieber ya no esconde su admiración por la cantante y su música, en especial el nuevo sencillo, "My Future".

¿Te gusta la amistad de Justin Bieber y Billie Eilish?, ¿Crees que las estrellas del pop colaboren juntos en el futuro?. Dinos que piensas en los comentarios.