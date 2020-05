Justin Bieber es captado escuchando una canción de Intocable ¿Es fan?

El cantante Justin Bieber ha vuelto a causar controversia en las redes sociales gracias a un livestream que realizó desde su cuenta de Instagram, en el cual sus seguidores mexicanos aseguran que en ese mismo momento se encontraba escuchando un tema del grupo Intocable.

La cuarentena por el coronavirus ha sido el pretexto perfecto para que Justin Bieber pueda crear un vínculo más fuerte con todos sus seguidores, pues a través de su cuenta de Instagram ha realizado varias transmisiones en vivo donde platica acerca de diversos temas relacionados con su carrera musical y su vida privada.

El último livestream que realizó fue en compañía de su esposa Hailey Baldwin y habló sobre la existencia de personas solteras en el mundo al igual de que no es un requisitos el estar casados o tener pareja para poder ser felices en la vida, pero este mensaje se vio opacado por un singular detalle que ha enloquecido a todos los mexicanos.

Intocable forma parte del playlist de Justin Bieber

La conversación que Justin Bieber sostenía con sus 136 millones de seguidores en Instagram quedó en segundo plano cuando algunos fanáticos se percataron de que el cantante canadiense se encontraba reproduciendo a bajo volumen un tema del grupo Intocable que se titula “Dame Un Besito”.

Dicho acontecimiento llegó a oídos de la agrupación estadounidense, quienes decidieron compartir en sus redes sociales un pequeño fragmento de la transmisión con una frase que presumía que una de sus canciones había sido reproducida por el intérprete de “Yummy”; esta publicación ha logrado superar los 6000 likes en Instagram.

Los fanáticos de Intocable no dudaron en felicitarlos por este logro e incluso hubo quien bromeó al asegurar que Justin Bieber era fanático suyo pero también en la publicación se pueden leer varios comentarios de personas que aseguran que no él quien la escuchaba si no alguno de sus trabajadores.

Fotografías: Instagram