Justin Bieber emocionó a sus fans, tras compartir emotivo mensaje

El cantante Justin Bieber, de 24 años, a través de su cuenta de instagram, compartió un emotivo mensaje a sus fans.

Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el May 8, 2018 at 9:54 PDT

Hola mundo. Respecto a ese estilo de vida glamuroso que la gente famosa proyecta en Instagram: No dejen que los engañen y les hagan pensar que sus vidas son mejores que las suyas, yo les puedo prometer que no lo son". Fueron las palabras del cantante Justin Bieber.

Justin Bieber, después de compartir estas palabras, su publicación ha rebasado los 2.5 millones de “Me gusta” en Instagram.

Recientemente el famoso cantante Justin Bieber compartió una nueva fotografía en la que aparece abrazando a una joven cuya identidad se desconoce.

Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el May 8, 2018 at 8:10 PDT

Si la chica es una fan que se acerca a él, o una amiga que ya conoce es algo que no se sabe, pero el gesto de Bieber, que no solo abraza con cariño a la chica, sino que ha subido la imagen a su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: "sobrecarga de ternura".

Justin Bieber, a pesar de ser una de las mayores estrellas de la industria musical, el intérprete ha atravesado etapas muy problemáticas que a punto estuvieron de llevarlo a prisión.



"Ha llegado un momento en el que la gente ni siquiera me dice 'hola' o me reconoce como humano. Me siento como un animal de zoo y quiero mantenerme cuerdo" fue el mensaje de Instagram que, en mayo de 2016, marcó el comienzo de la nueva vida del cantante.