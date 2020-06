¿Justin Bieber corre peligro como Avicii, Chester Bennington o Chris Cornell?

Anonymous filtró información secreta sobre varios integrantes de la élite como lo es Donald Trump o la Corona Británica, por lo que millones de internautas han comenzado a alzar la voz y a realizar conjeturas e hipótesis sobre las muertes de muchos famosos como Avicii, Chester Bennington, Chris Cornell y Michael Jackson.

Lo que tienen en común estas celebridades es que los cuatro quisieron revelar información relevante y ultra secreta sobre grupos de trata de blancas y pedofilia, los cuales involucraban a poderosos personajes millonarios y que algunos de ellos encabezan gobiernos de diferentes países, así que supuestamente los mandaron a matar para silenciarlos.

¿Justin Bieber está en riesgo?

Avicii, Chester y Chris presuntamente se suicidaron pero los tres intentaron filtrar información y usar su voz para defender los derechos de menores de edad y actualmente el cantante Justin Bieber también intentó mandar un mensaje sobre este mismo tema con el video Yummy, el cual tiene muchas referencias de pizzagate o grupos de pedofilia.

Justin Bieber en su video musical "Yummy" expone muchísimos mensajes en contra de #Pizzagate refiriéndose a simbolismos, personas y palabras clave. Como nota Justin sufrió y batallo bastante en la grabación del video. pic.twitter.com/NoC9OpMTii — Soy Belen X (@BelenOc67259759) June 1, 2020

En el video se puede observar que hay niños tristes tocando música en una reunión de personas adultas que aparentan ser de clase alta. En medio de la celebración se observa a Justin Bieber cantanto el tema Yummy. Sin embargo al final de la canción en una mesa hay un plato vacío con la cara de JB, haciendo referencia a que él fue un producto que la élite consumió o que abusaron de él.

No se sorprendan si en unos años Justin Bieber aparece muerto y la prensa lo hace pasar por suicidio, así como lo hicieron con avicii, Michael Jackson, la princesa Diana, Marilyn Monroe y de todos que quisieron alzar la voz.#Anonymous pic.twitter.com/AaeqpE0JO3 — KitKath�� (@MinKath6) June 1, 2020

Filtración de información de Avicii

En el año 2015, Avicii publicó en su canal de Youtube un video de la canción "For a Better Day", en el cual se observa a dos personas combatiendo a hombres de apariencia de clase alta que lucran con menores de edad, aparece también un camión repleto de niños en ropa interior y muchos suponen que este video fue la razón de su muerte en el año 2018.

#JustinBieber alzó la voz con la música "YUMMY"��.

Estan hablando que posiblemente este en peligro,lo intentarán silenciar metiéndole al club de los 27. pic.twitter.com/uO92OQMJgE — camilarodri (@camilar83416968) June 1, 2020

Tal vez te interese.- Avicii, la verdadera razón de su muerte

Esto ha hecho pensar que si Avicii fue presuntamente ejecutado tres años después del video For a Better Day, a Justin Bieber podría pasarle lo mismo en algun momento de su vida, sin embargo estas son teorías de los internautas y no tienen pruebas para asegurar que lo que dicen es verdad.