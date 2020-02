Justin Bieber conmemora a Kobe Bryant tras una semana de su muerte

La muerte de Kobe Bryant ha paralizado al mundo del espectáculo desde que se dio la noticia que la famosa estrella del baloncesto murió en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero de 2020, y es que esa era la noche de los famosos premios Grammys, los cuales se vieron opacados por tan desgarradora noticia.

Cuando la noticia de Kobe Bryant dio la vuelta al mundo, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la familia y recuerdos a la estrella de la NBA, son muchos los artistas que han reaccionado a este inesperado fallecimiento y que han querido recordar a la leyenda del baloncesto, ya sea haciéndole mención en eventos como los Grammys, o con fotografías en sus cuentas oficiales de Instagram.

Justin Bieber dedica homenaje a Kobe Bryant

Justin Bieber publicó una de las más emotivas, donde se muestra a un joven Justin con su icónico cabello largo y al basquetbolista posando felizmente, la cual el acompaño con la siguiente frase “No puede ser. Siempre me motivaste Mamba. Me diste algunos de los mejores consejos que hoy me hacen sonreír. Te quiero hombre”, escribió Justin Bieber donde se le podía ver como un auténtico fan de Kobe.

El 2 de febrero, a una semana del fallecimiento de la estrella, Justin Bieber mantiene el recuerdo latente, demostrando que aun con todo el sufrimiento que la muerte del atleta le dejo, no para de sentirse orgulloso por todas las enseñanzas que Kobe Bryant le dio, y esto fue gracias a una emotiva fotografía que publicó el intérprete de “Yummi” en su cuenta oficial de instagram, en donde porta una camiseta de basquetbol con el nombre del basquetbolista de la NBA en su espalda, en la cual colocó

“¡Estoy comprometido a trabajar más duro, nunca conformarme con menos que la grandeza! Esto y más enseñaste @kobebryant”

Además, el artista adquirió una pieza de colección de dibujos animados valorada en $1,200 dólares, en donde se muestra a Kobe Bryant jugando con los Lakers.

