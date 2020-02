Justin Bieber confesó las DROGAS que uso en el pasado ¡Qué intenso!

El cantante canadiense Justin Bieber, quien estrenó una nueva serie documental en YouTube titulada "Justin Bieber: Seasons", que se centra en su vida, carrera, música y esposa, hace grandes revelaciones que han dejado pasmados a sus fans.

Es en la serie que el cantante Justin aborda el consumo de drogas en el pasado, incluida la primera vez que fumó marihuana; así como el punto en el que sintió que estaba muriendo a causa de sus excesos: “La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué… y luego me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y luego comencé a fumar hierba por un tiempo".

Bieber también reveló que fumar comenzó como un pasatiempo, pero eventualmente se volvió mucho más complicado: "Y luego empecé a depender mucho de eso, y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que parar…. no creo que sea malo. Es solo eso para mí, puede ser una dependencia".

Otras drogas en la vida de Justin Bieber

Pero eso no ha sido todo y dentro de las confesiones que hace Justin Bieber, ha dicho que la marihuana no fue la única droga que ha consumido, ya que admitió haber usado MDMA, hongos y jarabe para la tos para drogarse.

Por otro lado Hailey Bieber, su esposa, dijo que vio el uso de drogas de él como automedicación para hacer frente a la ansiedad, aunque el canadiense también comentó que llegó a un punto en el que sintió que estaba "muriendo" y que su equipo de seguridad verificaba todas las noches para controlar su pulso.

Por último, agregó que dejó de abusar de las drogas y comenzó a tomar antidepresivos, lo que según dijo lo ayudó a "levantarse de la cama por la mañana".

Cabe destacar que en su serie, Justin Bieber también analiza sus batallas con la enfermedad de Lyme y la mononucleosis, así como su proceso de recuperación.

