Justin Bieber comparte fotos ÍNTIMAS con Hailey ¡Se entregaron a Dios!

Justin Bieber compartió a través de Instagram una serie de fotografías íntimas de él y su esposa, Hailey Bieber, de un importante momento en su vidas, el cual dijo nunca olvidarán. La estrella del pop compartió en sus redes sociales las instantáneas del día en que se bautizaron juntos.

"Este fue uno de [los] momentos más especiales de mi vida… Confesar nuestro amor y confianza en Jesús públicamente con nuestros amigos y familiares", escribió el cantante.

En 2015, el pastor de Hillsong, Carl Lentz indicó en una entrevista con GQ que Justin Bieber se acercó a él para bautizarse. Lentz dijo que estaba feliz de complacerlo, luego de que el cantante le dijo: "Quiero conocer a Jesús".

"La gente dice que atendemos a las celebridades, y yo digo que sí... Las celebridades merecen una relación con Dios. Las celebridades merecen un lugar para rezar", agregó.

Justin Bieber y Hailey se han mostrado más enamorados que nunca

Justin Bieber se acerca a la religión

Lentz también alegó que el bautismo tuvo lugar en un lugar muy singular: la bañera de una estrella de la NBA. Le dijo a la tienda que recurrieron a Tyson Chandler para ayudar a organizar el bautismo, después de que los miembros de los medios se enteraron del lugar original que habían planeado.

"Le dije: '[Tyson], estoy en un aprieto aquí. Tengo a Justin Bieber conmigo, quiere bautizarse'", recordó Lentz.

El cantante ha recurrido a la Biblia en busca de orientación. En mayo, mientras respondía a las preguntas de los fanáticos sobre su serie The Biebers on Watch, Bieber dijo que deseaba haberse ahorrado hasta el matrimonio.

"Probablemente hay muchas cosas que cambiaría. No me arrepiento de nada porque creo que te hace ser quien eres, y aprendes de las cosas", respondió Justin.

Cuando un fanático le preguntó si lamentaba algo, el cantante respondió: "Si pudiera regresar y no tener que enfrentar algunos de los daños que sufrí, probablemente me habría salvado para casarme...Sé que esto suena loco... el sexo puede ser un poco confuso cuando eres sexualmente activo con alguien... Probablemente me lo habría reservado para el matrimonio".