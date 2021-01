Justin Bieber compara el vídeo musical de 'Anyone' con 'Diario de una Pasión'

Justin Bieber compara el video musical de 'Anyone' con 'Diario de una Pasión'

Justin Bieber y Colin Tilley, el director de su vídeo musical para "Anyone", corrieron la cortina y revelaron con qué comedia romántica el cantante compara su último vídeo musical.

"Si no estás enamorado, te dan ganas de estar enamorado. Es como 'Diario de una Pasión'", dijo Justin Bieber en las notas que se muestran debajo de los fragmentos del vídeo de "Anyone".

Justin Bieber y Zoey Deutch protagonizan el vídeo de "Anyone"

La superestrella del pop protagoniza el vídeo musical junto a su interés amoroso en pantalla interpretado por la actriz, Zoey Deutch.

En realidad, los dos nunca se conocieron hasta su primera escena juntos cuando la pareja bailó en la playa.

Justin Bieber se inspira en boxeo para "Anyone"

"Siempre quise hacer un video de boxeo, y tenía sentido que esta canción fuera una poderosa balada de los 80", escribió Justin Bieber como parte del clip de Vevo Footnotes titulado "The Making of 'Anyone'".

El vídeo musical inspirado en la década de 1960 generó numerosas comparaciones con películas de boxeo aclamadas por la crítica como Rocky y Creed, que sirvieron como referencias clave.

La escena culminante, donde Justin Bieber recibe un golpe en la cara durante el round crucial con la playa en las tomas yuxtapuestas, se inspiró en una escena de la película, Snatch.

Sin embargo, el cantante canadiense dijo que "Diario de una pasión" es la película con la que él compara el sentimiento detrás la canción, cuyos detalles del lanzamiento oficial te compartimos en La Verdad Noticias.

¿Crees que el vídeo musical de "Anyone" y "Diario de una pasión" generan las mismas emociones en los espectadores? Dinos en los comentarios que te parece el sencillo de Justin Bieber.

