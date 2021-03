Justin Bieber ataca a los paparazzis para defender a su esposa Hailey Baldwin

Justin Bieber era conocido hace algunos años por su mala relación con los paparazzis, y con el tiempo, poco a poco fue dejando atrás esa reputación. Pero ahora, nuevamente atacó a la prensa que lo seguía, aunque de una manera más pacífica y por una buena razón.

De acuerdo con el medio E! News, Justin y su esposa Hailey Baldwin-Bieber fueron captados por los fotógrafos mientras se encontraban en West Hollywood, California.

Todo iba normal, los paparazzis estaban tomando imágenes del joven matrimonio mientras pasaban por el sitio, hasta que una voz femenina expresó: “I feel like up the skirt...” (“siento que por debajo de la falda…”), que pudo ser la orden de alguna fotógrafa del momento.

Ante esto, la modelo esposa de Bieber, le contó a su eposo cuando subieron a la camioneta que estaban intentando tomar fotos debajo de la falda de la joven, lo que posiblemente la hizo sentir vulnerable y enojada.

Casi de inmediato, Justin Bieber de 27 años decidió defender a su esposa; ya que abrió la puerta del vehículo y arremetió contra los medios que estaban en el lugar, aunque tratando de conservar la calma.

“¿Están fotografiando por debajo de su falda?”, expresó el músico indignado.

Los paparazzis le contestaron tratando de defenderse: “¡Oh por dios, por favor, Justin!”, dijo una fotógrafa. “¿Por qué alguien fotografiaría por debajo de su falda?”, respondió otra.

Ante esto, Justin les dijo: “Esa es la cuestión, ¿no?”. El resto de los fotógrafos siguieron tratando de aclarar el mal entendido, afirmando que nadie había tratado de tomar capturas debajo de la ropa de la modelo.

El cantante de “Hold On” decidió aceptar las respuestas de los comunicadores y se retiró del lugar.

Justin Bieber y su esposa

Si eres fiel admirador de Justin, seguro recordarás que el artista canadiense está muy enamorado de la modelo Hailey Baldwin (ahora conocida como Hailey Bieber), con quien se casó en 2018, después de unos meses de noviazgo intenso.

Justin y Hailey siempre se han mostrado muy unidos, y él hace todo por proteger a su esposa/Foto: Revista Clase

Ahora, tras más de dos años de casados, Justin ya le ha dedicado varias canciones a su guapa esposa, especialmente los temas que se encuentran en su más reciente álbum sorpresa llamado “Justice”, el cual fue creado durante la pandemia.

Muchos seguidores del cantante aseguran que la relación con Hailey de 24 años, le ha ayudado al intérprete a cambiar varios aspectos negativos de su vida. ¿Crees que fue correcto que Justin Bieber defendiera a su esposa así? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.