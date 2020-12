Justin Bieber arremete contra los fans de Selena Gomez por defender a Hailey

El cantante Justin Bieber, quiere que los fanáticos dejen el pasado en el pasado, especialmente cuando se trata de su ex relación con la cantante y actriz Selena Gomez, de 28 años.

El intérprete de Changes publicó una respuesta enérgica a un video de fan, instando a los fanáticos de "Jelena" a inundar a Hailey Baldwin. en un próximo Instagram en vivo con mensajes sobre Selena Gomez.

“Esta triste excusa de un ser humano simplemente animó a la gente en el video a ir literalmente tras mi esposa diciéndoles a la gente que dijera que mi relación anterior era mejor, etc.”

“Solo quería compartir esto para que la gente se haga una idea de lo que enfrentamos día a día ”, escribió Justin Bieber.

"Es extremadamente difícil elegir el camino correcto cuando veo a personas como esta intentar reunirse para reunir a la gente para intimidar a la persona que más amo en este mundo", explicó.

Justin Bieber defendió a Hailey

"No está bien. Pero diré esto: a tanta gente como hay que quiera pasar su tiempo degradando públicamente avergonzándonos y tratando de humillarnos, nos gustaría pedirles a quienes lo tienen que nos animen en oración. Necesitamos oración y apoyo mientras seguimos poniéndonos ahí ".

El cantante de "Yummy" luego publicó el video de los fans en dos partes para mostrar a sus millones de seguidores a qué estaba respondiendo.

"Hailey Baldwin va a hacer un concierto ... Este es el momento en que no apagarán los comentarios...Necesitamos bombardear esa mierd... con Jelena y cómo Selena es mejor. Vayan tras ella, por favor, vayamos todos tras ella", dijo el fan.

Justin Bieber y Selena Gomez, comenzaron su romance cuando eran adolescentes en 2010. La pareja estuvo intermitente durante años, y más recientemente se separó en 2018. Unos meses más tarde, Justin se casó con Hailey, con quien también había salido en el pasado.

La pareja celebró su boda con una ceremonia y recepción un año después en Carolina del Norte, donde Hailey sorprendió con un vestido personalizado de Virgil Abloh.

Si bien Selena Gomez se ha negado a dar nombres, ha abordado sus luchas con su romance pasado en canciones como "Lose You To Love Me", "Look At Her Now" y el éxito anterior, "The Heart Wants What It Wants".

Hailey se une a reacción de Justin Bieber

Hailey también respondió al video en una publicación separada de Instagram. "Por lo general, me quedo callada y no reconozco estas cosas porque necesito protegerme a mí misma y a mi mente", explicó.

“Pero realmente ha llegado a un nivel de ángulo y lo que es sorprendentemente malsano y triste. Nunca en un millón de años desearía que alguien fuera tratado de esta manera y nunca toleraré este tipo de comportamiento odioso. Solo quiero apoyar, animar y animar a otras mujeres en esta industria y les deseo amor y éxito, ¡y deseo que todos mis seguidores y seguidores sigan lo mismo”, escribió la modelo.

