Justin Bieber aparece en SEXYS FOTOS mostrando sus músculos a bordo de una moto

Justin Bieber, de 26 años, emocionó a los fanáticos cuando lo vieron conduciendo una motocicleta por Los Ángeles, mostrando sus musculos y sus tatuajes.

El cantante parecía estar filmando algo, como un nuevo video musical, durante la salida, ya que un equipo de cámara lo seguía, mientras sus músculos también estaban a la vista. Bieber llevaba una camisa a cuadros sin mangas de color marrón y blanco sobre un top blanco, jeans y zapatillas blancas.

Se informó a La Verdad Noticias que, un día antes del viaje en motocicleta, se vio a Justin Bieber realizando una prueba de COVID-19, probablemente por precaución antes de trabajar en la grabación.

Justin Bieber conducía una motocicleta en Los Ángeles

Se podría tratar de un nuevo video musical de Justin bieber

Aunque aún no ha habido confirmación sobre el video, el cantante de "Let Me Love You" ha lanzado últimamente muchas canciones nuevas de su esperado sexto álbum, incluidos "Holy", "Lonely" y "Anyone", por lo que definitivamente ha tenido un humor creativo! Su último video musical para "Anyone" rindió homenaje a la película clásica Rocky.

La filmación con Justin Bieber se produce después de que lo vieron pasar tiempo relajándose en una playa con amigos en Hawai. Se vio al grupo dando un paseo por la arena después de participar en un divertido snorkel y la talentosa estrella tenía sus tatuajes y músculos a la vista mientras usaba solo bañadores mojados. La esposa de Justin, Hailey Baldwin, de 24 años, también se unió a él para la escapada al lugar exótico.

Justin Bieber llevaba una camisa sin mangas mostrando sus músculos

Tanto Justin Bieber como Hailey recurrieron a las redes sociales para compartir fotos de su tiempo bajo el sol. Incluyeron una foto en blanco y negro de Hailey descansando sobre el estómago de Justin en la playa y un collage de fotos escénicas. Los tortolitos hacían snorkel, caminaban y más en las instantáneas.

Justin y Hailey también están llamando la atención por las fotos que toman durante los días en casa. Hace un par de semanas, Justin compartió una foto de sí mismo vistiendo pantalones cortos junto con una sudadera de gran tamaño, una gorra de camionero y gafas, mientras pasaba el rato y le daba a la cámara su mejor impresión de modelo. "¿Quién usa pantalones cortos?" subtituló la foto.

