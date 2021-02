Justin Bieber: Lo que debes saber del cantante para celebrar su cumpleaños #27

Justin Bieber se ha convertido en una de las estrellas más famosas de todos los tiempos en el mundo de la música, amado y odiado por millones de personas, su nombre ya es conocido en todo el mundo, y sin duda alguna se perfila para ser una leyenda de la música.

A lo largo de casi 12 años de trayectoria artística desde el lanzamiento de su primer sencillo, Justin Bieber ha estado envuelto en polémicas, en problemas emocionales, así como en la cima del éxito en más de una ocasión durante sus años de carrera.

Este 1 de marzo el famoso artista cumplirá 27 años, y para celebrarlo, en La Verdad Noticias te revelaremos algunos de los datos más interesantes acerca de su carrera y de su vida personal, los cuales te ayudarán a conocerlo un poco mejor e identificarte con él.

¿Quién es Justin Bieber?

Justin Bieber es originario de Canadá

Justin Bieber nació el 1 de marzo de 1994 en London, Ontario, en el St Joseph's Hospital, y se crió en Stratford, Ontario. Es el único hijo de Jeremy Jack Bieber y Pattie Mallette, quienes nunca se casaron.

La madre de Mallette, Diane, y su padrastro Bruce la ayudaron a criar a su hijo. La ascendencia de Bieber incluye franco-canadiense, irlandés, inglés, escocés y alemán. También ha declarado que tiene una ascendencia canadiense aborigen indeterminada.

Al crecer, mostró un gran interés por la música y se enseñó a sí mismo a tocar muchos instrumentos, entre ellos, guitarra, batería, piano y trompeta. Su madre comenzó a publicar videos de él actuando musicalmente en YouTube.

Los inicios de Justin Bieber en el mundo de la música

Justin Bieber inició su carrera a través de Youtube

Bajo del nombre de Kidrauhl, el cual era en honor a su padre, quien se hacía llamar Lord Drauhl quien a su vez se basó en un personaje de una saga de novelas, siendo así como empezó a ganar popularidad en Youtube con sus videos.

Los videos pronto ganaron seguidores y llamaron la atención del agente de talentos Scooter Braun. Braun pudo conseguir una audición improvisada con Usher, quien quedó impresionado y ayudó a Bieber a firmar un contrato discográfico.

En 2009, su primer sencillo, "One Time", fue un éxito mundial y fue certificado Platino en Canadá y Estados Unidos. A esto le siguió su álbum EP debut, "My World", que también fue un éxito internacional.

Los logros de Justin Bieber tras su debut

Justin Bieber comenzó a cosechar los frutos del éxito muy pronto

En 2010, lanzó su primer álbum de estudio de larga duración, My World 2.0. También lanzó una exitosa película de conciertos, Justin Bieber: Never Say Never (2011), con lo que colocó los cimientos de su carrera como artista.

En 2012, lanzó su tercer álbum de estudio, Believe. En 2015, lanzó su cuarto álbum de estudio, Purpose. Ha ganado un premio Grammy y un premio American Music. Ha sido incluido en numerosas ocasiones por la revista Forbes entre las "Diez celebridades más poderosas del mundo".

Ha vendido aproximadamente 140 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los artistas musicales más vendidos del mundo. Se convirtió en el primer artista en tener siete canciones de una lista de discos de debut en el Billboard Hot 100.

Baby, la canción que lo hizo mundialmente famoso

Baby fue el tema que dio a conocer a Justin Bieber a nivel mundial

Baby es una canción interpretada por el cantante canadiense Justin Bieber y el rapero estadounidense Ludacris, lanzada originalmente como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio, My World 2.0.

Fue escrita por Christopher "Tricky" Stewart y Terius "The-Dream" Nash, quienes ya han trabajado con Bieber en el tema «One Time» y también con la cantante Christina Milian y el rapero Ludacris.

La canción recibió un airplay en las radios directamente después de su lanzamiento desde el 26 de enero de 2010. El tema es un R&B, con mezclas de doo wop y elementos del hip hop.

Los primeros haters de Justin Bieber llegan

Los detractores del cantante no tardaron en aparecer

El vídeo de 'Baby' poseyó el récord no grato de ser el vídeo con mayor «no me gusta» en el portal de YouTube, con más de 9,5 millones de votos en contra, hasta el 13 de diciembre del año 2018, cuando fue superado por el YouTube Rewind 2018.

Además es, para 2016, el decimocuarto vídeo más visto de YouTube, con más de 1 500 millones de visitas, siendo superado por ‘Gangnam Style’, ‘See You Again’, ‘Blank Space’, entre otros que se viralizaron tras sus lanzamientos.

A inicios de 2020, el vídeo de ‘Baby’ cuenta con más de 11 millones de ‘no me gusta’, contra nada más que 12,5 millones de ‘me gusta’, aunque a pesar de los años, los detractores del cantante continúan surgiendo cada año.

La evolución de Justin Bieber

El cantante ha pasado por muchos cambios de look desde su debut

Durante sus primeros años, el cantante canadiense fue reconocido por tener una imagen bastante inocente, donde incluso su corte de cabello se volvió una marca registrada y ya era reconocido por éste en todas partes.

Asimismo ha ido cambiando su apariencia con el paso de los años, despidiéndose de su clásico corte de cabello, para después llenarse el cuerpo de tatuajes, volverse rubio e incluso dejarse el bigote y un aspecto bastante desaliñado últimamente.

Por fortuna Justin Bieber recapacitó y recuperó su antigua imagen tras contraer matrimonio con la súper modelo Hailey Baldwin, aunque actualmente se encuentra en una fase bastante difícil que se refleja en el look que tiene.

Los romances de Justin Bieber

Justin Bieber ha salido con algunas de las mujeres más famosas del mundo

A lo largo de su vida Justin Bieber ha sido pareja de muchas celebridades, tanto en el mundo de la actuación, la música e incluso el modelaje, como la modelo húngara Barbara Palvin, con quien se le relacionó durante un tiempo.

Asimismo, existen dos mujeres en la vida de Justin Bieber que causaron más impacto que otras, las cuales trajeron grandes cambios a su vida e influyeron mucho en los cambios que tuvo en su personalidad con el paso de los años.

Selena Gomez fue la primera mujer con la que Justin Bieber se relacionó seriamente, pasando por bastantes episodios difíciles, incluso después de iniciar una relación con su actual esposa Hailey Baldwin.

Justin Bieber y su historia con Selena Gomez

Su relación con Selena Gomez fue una de las más escandalosas

El cantante inició una relación sentimental con la famosa artista Selena Gomez el 5 de diciembre del año 2010, y terminaron el 31 de octubre del 2012, pero a pesar que el romance había llegado a su fin, su relación no.

Durante varios años la pareja estuvo envuelta en polémicas por sus repentinos regresos y distanciamientos, así como sus peleas en los medios, donde los fans de cada uno se enemistaron con el otro debido al impacto que generó su relación.

La última vez que se les relacionó fue con el lanzamiento de la canción ‘Lose you to love me’ que Selena Gomez lanzó hace poco más de un años, cuando Justin Bieber ya estaba comprometido, y se dijo que el tema fue escrito basado en su relación.

Hailey Baldwin y Justin Bieber

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en 2018

La pareja se conoció cuando el cantante invitó a la modelo, que en ese entonces tenía 17 años a comer sushi, teniendo bastante química al grado de iniciar una relación poco después a mediados del año 2017.

En el 2018, Justin Bieber sorprendió a sus fans dando la noticia que él y Hailey Baldwin se habían comprometido, y tras solo dos meses del anuncio, la pareja se casó en secreto en compañía de sus amigos y familiares más cercanos.

Actualmente Justin Bieber continúa casado con Hailey Baldwin, y se dice que incluso ya planean tener a su primer hijo, aunque sólo se mantiene en rumores, pues la famosa pareja todavía no ha hecho ninguna confirmación oficial.

El escándalo de Pizzagate de Justin Bieber

En Yummy el cantante dio pistas de un posible abuso en su contra

Justin Bieber causó un gran impacto hace unos meses tras el lanzamiento de uno de sus éxitos titulado ‘Yummy’, en el cual lanzó fuertes referencias a aspectos relacionados con la teoría de Pizzagate sobre abuso sexual y tráfico de menores.

Se rumoró que el famoso astro canadiense fue víctima de abusos durante sus primeros años de carrera, e incluso colocó un icono de pizza para hacer mención sobre el escándalo, lo que despertó cientos de teorías sobre su relación con el fenómeno.

Hasta el momento los supuestos ataques sexuales contra Justin Bieber durante su infancia no fueron confirmados, pero miles de fans continuaron investigando el hecho debido a que lo asociaron con sus declives emocionales de los últimos años.

La marca de ropa de Justin Bieber

Drew House es la marca de ropa de Justin Bieber

El cantante no solo tiene una poderosa trayectoria en el mundo de la música, sino que también incursionó en la industria de la moda lanzando su propia marca de ropa llamada ‘Drew House’, la cual no es exactamente innovadora, pero resultó ser muy exitosa.

Justin Bieber lanzó su marca en diciembre del 2017 con su primera prenda, las cuales catalogó como pantuflas baratas de hotel, las cuales tenían el logotipo de una cara sonriente con la palabra Drew en el centro por $4.99 dólares, las cuales se agotaron.

Tras el éxito, Justin Bieber comenzó a lanzar más prendas como sudaderas y ropa deportiva, las cuales generaron mucha controversia debido al horrible color y diseño, que fue comparado con uniformes de prisión con una cara sonriente.

Los problemas emocionales de Justin Bieber

La depresión ha afectado gravemente a Justin Bieber

En más de una ocasión Justin Bieber se ha excusado de sus comportamientos revelando que sufre de muchos problemas emocionales como depresión, razón por la cual decidió alejarse de los escenarios en el 2017, y sólo recientemente ha anunciado su posible regreso.

Desde la inseguridad que le traían sus problemas de acné, así como trastornos tales como depresión, ansiedad e incluso bipolaridad, Justin Bieber buscó ayuda en la religión para combatir sus problemas, ya que incluso hubo rumores de que podría suicidarse.

El cantante se incluyó de lleno en la iglesia de Hillsong, la cual se hizo famosa por él, pero la abandonó cuando se enteró de que el pastor de su congregación le fue infiel a su esposa, y en 2021 se cambió de iglesia y ahora pertenece a la congregación Churchome.

Los escándalos más grandes de Justin Bieber

La fama también le ha traído cosas malas a Justin Bieber

Además de gozar de un gran éxito en el mundo de la música, Justin Bieber también ha dado mucho de qué hablar debido a sus repentinos cambios de conducta, ya que en más de una ocasión ha sido fuertemente criticado por sus comportamientos.

Desde agresiones a la prensa y a sus fans, hasta peleas y crímenes menores, Justin Bieber se ha convertido en una persona totalmente diferente a la que era en los primeros años de su carrera, aunque aparentemente ya se ha reformado y ahora ha dejado su pasado atrás.

Ahora te hablaremos de algunos de los escándalos protagonizados por Justin Bieber que más afectaron su carrera y su vida personal, ya que en más de una ocasión se ha vuelto el origen de controversias que afirman que la fama se le subió a la cabeza.

Justin Bieber y su estancia en la cárcel

Los comportamientos del cantante le han hecho pisar la cárcel varias veces

Ser una estrella de talla mundial lo tiene acostumbrado a viajar por todo el mundo para dar conciertos a sus fans, así como para visitar las cárceles, pues durante una de sus estadías en Colombia en el año 2013 por realizar graffitis en las paredes, siendo llevado a la cárcel.

Si esto no fuera suficiente, esa misma semana fue detenido por el mismo crimen en Brasil mientras se encontraba de gira, además de haber sido acusado con cargos de vandalismo, por lo que no es exactamente bienvenido en algunos países de América Latina.

Posteriormente, en el año 2014 fue detenido por la policía de Miami, después de que las autoridades lo acorralaron cuando se encontraba conduciendo a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, arrepintiéndose a través de su cuenta de Instagram poco después.

El maltrato de Justin Bieber a sus fans

Las beliebers han sido víctimas de Justin Bieber constantemente

Las niñas y adolescentes son las fans más fieles del cantante canadiense, y en más de una ocasión Justin Bieber se ha comportado bastante grosero e incluso violento con sus seguidoras cuando se lo encuentran en las calles o en algún evento musical.

En más de una ocasión Justin Bieber atacó a muchas personas escupiéndoles sin razón aparente, siendo el más recordado de sus ataques cuando supuestamente le escupió a sus fans desde el balcón de su hotel, aunque su representante negó el hecho.

Nuevamente en Argentina, Justin Bieber se ganó el desprecio de las fans cuando en pleno concierto se limpió los pies con dos banderas del país, algo que se consideró como una falta de respeto hacia dicha nación, donde casi no ha regresado desde el escándalo.

Las botellas de plástico, enemigas de Justin Bieber

Justin Bieber ha sido atacado en más de una ocasión con botellas de plástico

Durante sus primeros años de carrera, aproximadamente en el año 2010, el primer ataque contra Justin Bieber se registró en uno de sus conciertos, el cual tomó bastante bien, pues todavía no experimentaba la ira de sus haters como sucedió años después.

No es de extrañarse que en ocasiones los ataques se le regresen a Justin Bieber, como sucedió en una ocasión en Brasil, cuando suspendió el concierto que daba después de que una botella de plástico lanzada por un fan le impactó directamente en la casa.

Poco después, durante uno de sus conciertos también recibió un botellazo durante un concierto después de que se negó a cantar el famoso tema ‘despacito’, pues dijo que no sabía hablar español, lo que ocasionó la furia de los fans asistentes.

El escándalo de Ana Frank en Amsterdam

El cantante no es muy querido en Amsterdam

En el año 2013, Justin Bieber se vio envuelto en la polémica tras visitar la casa de la mítica Ana Frank en Amsterdam, donde la joven se escondió junto a su familia de los ataques de los nazis durante la segunda guerra mundial, quienes los perseguían.

Al retirarse, Justin Bieber escribió un mensaje en el libro de visitas, donde habló sobre la inspiración que fue Ana Frank, además de que consideró un honor visitar ese lugar y esperaba que la famosa personalidad hubiera sido una belieber.

Este comentario despertó toda clase de críticas en su contra, quienes lo acusaron de inmaduro por compararse con una figura como Ana Frank, además que por meses recibió mensajes de odio e incluso amenazas por el mensaje que escribió en Amsterdam.

Justin Bieber vs Orlando Bloom

Justin Bieber iba a recibir un potente golpe de Orlando Bloom en Ibiza

Un hecho que llamó mucho la atención hace unos años fue el ataque del actor Orlando Bloom contra Justin Bieber, lo que confirmó que incluso las celebridades tienen cierto desprecio por algunas conductas del cantante canadiense por su fama.

En el año 2014, Orlando Bloom le propinó un fuerte puñetazo directamente en la cara a Justin Bieber ante la mirada atónita de súper celebridades como Leonardo DiCaprio o Lindsay Lohan, quienes se pusieron de lado del ex actor de piratas del caribe.

Poco después se reveló que el ataque no fue sin motivos, pues aparentemente Justin Bieber hizo comentarios ofensivos sobre Miranda Kerr, la entonces esposa del actor, aunque se dice que también se enojó cuando DiCaprio corrió a Bieber de su mesa.

El supuesto hijo ilegítimo de Justin Bieber

En 2011 una fan señaló a Justin Bieber como el padre de su hijo

Al ser una estrella de talla mundial no era de esperarse que los hijos secretos del cantante comenzaran a surgir como un intento de obtener algo de su espectacular fortuna por su carrera musical, e incluso acusaron al cantante de tener un hijo secreto.

En el 2011, una fanática llamada Mariah Yeater acusó a Justin Bieber de no hacerse cargo de su hijo, el cual supuestamente tuvo cuando se encontró con el cantante durante un tour en Los Angeles, afirmando que el cantante perdió su virginidad con ella esa noche.

Por supuesto Justin Bieber negó todos los hechos, asegurando que el hijo que la mujer afirmaba que era suyo, era una mentira, y pocas semanas después, la mujer retiró la demanda por manutención que había levantado en su contra para hacerse cargo.

Las peleas de Justin Bieber con los paparazzis

El cantante se ha peleado en más de una ocasión con los paparazzis

Los medios de comunicación no son exactamente los mejores amigos de Justin Bieber, pues en más de una ocasión se ha visto envuelto en peleas con reporteros que le hacen perder su temperamento al invadir su privacidad mientras se encuentra en público.

Uno de los sucesos más discutidos tuvo lugar en el año 2012, cuando fue detenido por ir a exceso de velocidad para escapar de los paparazzis, además de que en mayo de ese año se peleó con un reportero cuando este interrumpió una cita que tenía con Selena Gomez.

Poco después, en el año 2017, Justin Bieber atropelló por accidente a un reportero con su camioneta tratando de huir, pero en esta ocasión se hizo cargo y bajó de su camioneta para asegurarse que el paparazzi no tuviera heridas serias y se encontrara estable tras el ataque.

Justin Bieber y el racismo

Justin Bieber fue duramente criticado por hacer chistes racistas

Para el año 2014, el comportamiento de Justin Bieber ya había cambiado demasiado y fue acusado por realizar ofensas racistas contra la comunidad afroamericana, y aunque se disculpó por los hechos, se ganó el desprecio de las personas de raza negra por sus ofensas.

La primera fue cuando contó un chiste sobre por qué los afroamericanos le temían a las motosierras, respondiéndose a él mismo diciendo que es por que el sonido del artefacto es similar a ‘Run nigger run’ (corre, negro, corre), usando la palabra ofensiva para la comunidad.

Poco después realizó un cover de la canción, ‘One last lonely girl’, cambiando la letra para que sonara como ‘Si te matase, sería un miembro del KKK y habría un negro solitario menos’, algo que despertó la furia no solo de los afroamericanos, sino del público en general.

Datos curiosos de Justin Bieber

Justin Bieber tiene muchos datos curiosos de su vida

Puede parecer que Justin Bieber está de lleno en el mundo de la música, pero al ser un golpe de suerte lo que lo lanzó al estrellado, muchos olvidan que era un joven común y corriente, con aspiraciones y costumbres normales en un chico de su edad.

Antes de ser cantante, Justin Bieber quería ser arquitecto, aunque nunca se concretó, cosa que podría hacer con su fortuna actual, que asciende más de 300 millones de dólares aproximadamente, además de que se rumora que también quiere ser pastor.

Cambia su número de teléfono cada seis meses por seguridad, es fanático de los cubos de Rubik, además reveló que su mayor inspiración es Will Smith con quien habla cada semana, además de que es el mejor amigo del hijo del actor, Jaden Smith.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.