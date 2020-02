Justin Bieber INFIEL, engañó a Hailey Baldwin como lo hizo con Selena Gomez/Foto: La Cosa Rosa

El matrimonio entre Justin Bieber y Hailey Baldwin ha dado mucho de qué hablar desde que se formó la pareja. Mediante todas las investigaciones de los fans de Bieber, se sabe que él le fue infiel a su ex novia Selena Gomez con un gran número de mujeres. Sin embargo ahora la nueva “víctima” de Justin, fue su esposa, ya que el mismo cantante ha confesado que le ha sido infiel; aunque está tratando de no serlo.

La modelo de 23 años Hailey Baldwin (ahora llamada Hailey Bieber), ha tenido que aguantar mucho por parte de su esposo el cantante canadiense Justin Bieber de 25 años. Y es que el intérprete de “Baby” es mundialmente conocido por ser una persona que suele tener a miles de mujeres detrás de él, con quien el cantante suele tener polémicos affaires.

Ahora ha sido el mismo Justin Bieber quien ha hablado de sus infidelidades. Durante una entrevista para Apple Music con Zane Lowe, el canadiense reconoció que sí le fue infiel en diversas ocasiones a su ex novia, la cantante Selena Gomez.

Pero lo más intrigante de las confesiones de Justin, fue que él reveló que también le fue infiel a su actual esposa. Aunque de acuerdo con el cantante, “los deslices” que tuvo, ocurrieron cuando Hailey y Justin aún estaban comenzando su noviazgo en el 2018.

De acuerdo con Justin Bieber, le ha costado mucho trabajo poder dejar de ser infiel, ya que el cantante explica que por su edad no se sentía capaz de dejar de ver a otras personas mientras estaba en una relación.

Justin Bieber ya no quiere ser infiel

En su entrevista para Apple Music, Justin Bieber también declaró que ha estado trabajando mucho en sí mismo y en su matrimonio con la modelo Hailey Bieber, para que ambos puedan estar bien. Ya que el cantante no desea causarle tanto daño a su esposa, quien ha demostrado estar ahí con él pese a todas las infidelidades, problemas y críticas.

Justin Bieber desde el principio le dijo a Hailey que él era una persona que le costaba mucho trabajo ser fiel; incluso cuando eran novios, Justin llegó a engañar en diversas ocasiones a la modelo, por lo cual, ella también llegó a tener citas con otros chicos; esta situación hizo que Bieber recapacitara y se tomara en serio su relación con la joven de 23 años.

Asimismo, el cantante reveló que con Hailey no haría lo mismo que hizo con su ex Selena Gomez con quien estuvo casi 10 años en una intermitente relación; aunque Justin no dijo el nombre de la cantante estadounidense en la entrevista, sí reveló que en su anterior noviazgo realizó muchas locuras que lastimaron a ambos.

Ahora, después de unos meses de su matrimonio, Justin dice sentirse mejor con su esposa Hailey Baldwin-Bieber, quien suele apoyarlo en todo. De acuerdo con Justin, hasta el momento sigue tratando de no volver a cometer una infidelidad, para no seguir hiriendo a su pareja.

