Justin Bieber: Fans están convencidos que nuevo tatuaje es tributo a Selena Gomez

Justin Bieber se hizo un nuevo tatuaje y los fanáticos están convencidos de que es un tributo secreto a su ex novia, Selena Gomez.

El mes pasado, el cantante de pop canadiense de 26 años reveló un espectacular tatuaje de rosa, diseñado y entintado en su cuello por el famoso artista del tatuaje, el Dr. Woo.

El diseño de la rosa presenta un tallo largo con espinas y hojas que corre por el siguiente del cantante de pop, mientras que el capullo de los senos florales se abre justo debajo de la línea de la mandíbula.

Ahora, algunos devotos fanáticos de Jelena, también conocidos como Justin Bieber y Selena Gomez, se han convencido de que hay un mensaje oculto dentro del diseño para la cantante de Look At Her Now.

Al comentar en Instagram, una cuenta de fan @SellygandJb escribió: "La rosa tiene una maldita S. ¡¡¡Una S de Selena !!! ¡¡No puedo dejar de gritar !!"

Otro estuvo de acuerdo y comentó: "¡Dios mío, hay una S en su tatuaje y estoy a punto de gritar!".

La rosa, es considerado el símbolo del romance entre Bieber y Selena Gomez

Mientras que otros fanáticos se deleitaron con la teoría de la conspiración, uno de ellos escribió: "¡Este amor no tiene fin!" y otro interrogatorio: "¿Justin Bieber tiene nuevo tatuaje para Selena Gomez?"

Los fanáticos dedicados han especulado que las rosas eran símbolo del amor entre Justin Bieber y Selena Gomez mientras salían, y por eso el nuevo tatuaje del cantante de "As Long As You Love Me" es un tributo a la latina.

¿Podría haber una reconciliación en camino?

Según The Sun, Justin Bieber se volvió a conectar con Selena Gomez durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Se afirmó que una fuente reveló: "Selena se ha mantenido a distancia de Justin, pero recientemente comenzó a contactarla nuevamente.No cree que deba separarse de las personas con las que estaba más cerca en su vida y no cree que hablar sea hacer trampa".

Selena Gomez y Justin Bieber terminaron oficialmente su romance en 2014

Mientras tanto, Justin Bieber y su esposa de 23 años, Hailey Baldwin, con quien el cantante está casada desde 2018, disfrutaron de una "cita nocturna" el sábado.

El cantante de Holy compartió un trío de fotos de él y Hailey Baldwin luciendo enamorados mientras posaban en la calle, al lado de una camioneta de tránsito y en la parte trasera de un automóvil.

¿Crees que el tatuaje de Justin Bieber sea en honor a Selena Gomez? Dinos en los comentarios si te gustaría ver su romance renacer.