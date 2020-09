Justin Bieber: De Selena Gomez a Sofia Richie todos sus romances antes de casarse

Justin Bieber ha crecido ante el ojo público, con fanáticos siguiendo cada uno de sus movimientos cuando se trata de sus relaciones amorosas, que hasta el momento han culminado en su matrimonio con Hailey Baldwin.

El cantante canadiense ha sido vinculado a varios otros grandes nombres, entre los que destacan, Selena Gomez de 28 años, la modelo, Sofia Richie de 22 e incluso su coprotagonista del vídeo musical, "Baby", Jasmine Villegas ahora de 26 años.

¡Eche un vistazo a algunas de las relaciones más memorables de Justin Bieber a lo largo de los años!

Hailey Baldwin

Hailey Baldwin, la actual esposa de Justin Bieber

Justin Bieber y Hailey Baldwin tienen una larga historia, que se remonta a su primer encuentro cuando eran niños en 2009.

Hailey Baldwin conoció al cantante canadiense cuando su padre, Stephen Baldwin la llevó al backstage en The Today Show, y la pareja compartió un apretón de manos incómodo.

La pareja no comenzó su romance hasta 2015, cuando ella estaba de vacaciones con la familia de Justin Bieber en Anguila, pero se separó después de varios meses. Finalmente se reencontraron en junio de 2018 y se casaron legalmente solo cuatro meses después organizaron una celebración oficial para familiares y amigos en septiembre de 2019.

La pareja ha estado felizmente junta desde entonces, recientemente pasó varios meses en cuarentena en su casa en Ontario, Canadá.

Selena Gómez

Selena Gómez, el noviazgo más famoso de Justin Bieber

¿Quién podría olvidar a Jelena? Justin Bieber y Selena Gómez de 28 años, comenzaron su romance por primera vez en 2010 cuando tenían 16 y 18 años, respectivamente, con las primeras fotos de la pareja tomadas en 2011 durante unas vacaciones en Santa Lucía.

Solo un mes después, asistieron a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair como pareja, y tristemente se separaron al año siguiente. La pareja continuó separándose y volviendo a estar juntos varias veces a lo largo de 2018, inspirando varias de sus canciones de éxito, en particular "Come And Get It", "The Heart Wants What It Wants" y "Lose You To Love Me" de Selena Gómez.

Justin Bieber luego confirmó la especulación de que sus canciones en "Purpose" "What Do You Mean?" y "Sorry" están inspiradas en la actriz de "Wizards of Waverly Place".

Más tarde, Selena Gómez habló sobre la emotiva melodía de 2019 "Lose You To Love Me" con Zane Lowe de Apple Music. “Todo es muy real para mí, y estoy segura de que es solo entretenimiento para otras personas, pero creo que me había vuelto insensible y sería una estupidez de mi parte no reconocer lo que había sentido. porque no sería auténtico, y eso es todo lo que digo ser”.

Sofia Richie

Sofia Richie, la novia más odiada por fans de Justin Bieber

Justin& Bieber y Sofia Richie salieron brevemente en 2016, para disgusto de los fanáticos de Jelena en las redes sociales.

La relación comenzó a aparecer en los titulares en agosto de ese año, y fue fotografiada infamemente en un viaje por su cumpleaños número 18 en Cabo San Lucas, México.

El cantante de Changes también se opuso a sus Beliebers que estaban inundando su cuenta con comentarios negativos. "Voy a hacer que mi Instagram sea privado si ustedes no detienen el odio que esto se está saliendo de las manos, si ustedes son realmente fanáticos, no serían tan malos con la gente que me gusta", escribió, incluyendo un foto en blanco y negro de él y Sofía Richie.

Por un tiempo, el cantante, que ahora tiene 146 millones de seguidores, incluso desactivó su cuenta de Instagram, pero la relación no duró. Más tarde, Sofía Richie describió su relación con Justin como "especial" para la revista Billboard ese año, y agregó que es "muy fácil hablar con él y eso es difícil de encontrar con la gente de Los Ángeles".

Jazmín Villegas

Jasmine Villegas, la novia secreta de Justin Bieber

¡Amor joven! Jasmine Villegas de 26 años, saltó al estrellato después de interpretar a la novia de Justin Biber en su vídeo debut de 2010 para "Baby".

La química en pantalla de Justin y Jasmine condujo a una relación en la vida real que duró siete meses. “Después de la filmación, salimos varias veces y salimos un rato. Éramos tan jóvenes que ni siquiera sé si cuenta como una relación, pero salimos durante siete meses, lo cual fue realmente genial", reveló Jasmine Villegas a CelebSecrets a principios de este mes.

“Nuestros amigos cercanos lo sabían con certeza, pero él estaba en su mejor momento y sus principales fans eran las chicas, así que no podíamos salir en público. No podíamos tener un tipo de relación de novio / novia y personalmente, para mí, sentí que él era la estrella y yo el que abría. Salimos durante la primera mitad de la segunda etapa y luego rompimos durante la gira”, también reveló la ex-novia de Justin Bieber.

