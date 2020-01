Justin Bieber CANCELARÁ sus giras si "Yummy" no debuta en el #1 de Billboard

En los últimos días el cantante canadiense ha estado en el ojo del huracán tras dar a conocer que había padecido en secreto por un año la enfermedad de Lyme y que provocó que sus beliebers, como se le conoce a las fans de Justin Bieber, se preocuparan por él.

Afortunadamente el cantante se encuentra viviendo una etapa muy tranquila pues se sabe que esta felizmente casado con la modelo Hailey Baldwin y en los últimos días ha regresado al mundo de la música con su nuevo sencillo “Yummy”, el cual ha sido bien recibido por sus fans.

Pero para sorpresa de todo el mundo, Justin Bieber ha dado a conocer en un reciente vídeo, el cual compartió en sus stories de Instagram, que desea que su nueva canción logre permanecer en la primera posición del Billboard Hot 100, un importante listado de la industria de la música.

JUSTIN BIEBER ASEGURA QUE NO SALDRÁ DE GIRA SI SU SENCILLO NO DEBUTA EN EL #1 DE BILLBOARD HOT 100

Debes de saber que Billboard es considerado uno de los charts más importantes de la música ya que contabiliza ventas puras así como las reproducciones en las radios y las plataformas de streaming por eso no sorprende que los artistas quieran debutar con sus canciones en los primeros sitios de esta lista de popularidad.

Como era de esperarse, Justin Bieber logró debutar en los primeros lugares de las listas de popularidad de Apple Music y Spotify pero las beliebers se han llevado una sorpresa al darse a conocer que el cantante desea obtener el primer puesto del Billboard Hot 100 y sus declaraciones han causado molestia en todas las redes sociales.

Justin Bieber asegura que no saldrá más de gira si “Yummy” no logra debutar en la primera posición y no se sabe si se trata de una broma pesada del cantante pero en las redes sociales han criticado esta actitud porque la mayoría de sus fanáticas son menores de edad y es posible que hagan hasta lo imposible por lograr la meta del cantante.

