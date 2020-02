#JusticeForJohnnyDepp: Fans piden castigo para Amber Heard por sus agresiones

Horas después de que DailyMail revelará unas grabaciones hechas por la misma Amber Heard con su celular, en las que admitía haber agredido a su entonces esposo, Johnny Depp, los fans del actor acudieron a redes sociales para exigir justicia para él.

Fans de Johnny Depp exigen acciones legales en contra de Amber Heard

Con el hashtag #JusticeForJohnnyDepp, los seguidores del protagonista de “Piratas del Caribe”, exigen que se haga justicia y Amber Heard reciba algún castigo por las difamaciones y agresiones en contra del actor.

“No puedo prometer que no llegaré a lo físico de nuevo. Me enojo tanto que pierdo la razón [...] No sé cuál fue el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastime, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando”, dice Amber Heard en los audios filtrados.

Se demuestra que cualquier tipo de violencia en esta caso violencia domestica es horrible, espero que ahora todo el mundo le repugne lo que ha hecho Amber Heard y tenga un duro castigo!!

#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/DZU01oyULm — Doomcine (@Doomcine) February 2, 2020

De acuerdo a DailyMail, las grabaciones habían sido hechas por la propia Amber Heard con su celular y el consentimiento de Johnny Depp, quien acusó a la actriz de agredirlo y romperle los dedos de la mano con botellas de vidrio.

“Cariño, te lo dije una vez. Tengo miedo a morir, somos una maldita escena de crimen en este momento”, responde Johnny Depp en el audio.

#JusticeForJohnnyDepp

Los fans de Johnny Depp han vuelto tendencia al actor con el hashtag #JusticeForJohnnyDepp, a través del cual denuncian las acciones de Amber Heard y exigen justicia para su ex- esposo.

“En su matrimonio Depp fue víctima de todo tipo de abusos por parte de su ex esposa incluyendo el corte de un dedo mientras filmaba, esa ocasión estuvo a punto de morir por una infección además estando en el hospital su esposa le apagó un cigarro en la cara”, escribió un usuario.

Por fin HOY Johnny Depp está libre de la injusta cancelación que sufrió gracias a su ex. Las mentiras siempre salen a flote.



Hoy más que nunca, muero por verlo como Grindelwald nuevamente ❤️ #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/R5qinItX5Y — Ca͛pa Invisible ⚯͛ (@capa_invisible) February 2, 2020

Él es uno de los mejores actores, es hora de que su ex esposa pague todo lo que le hizo a él, arruinó su reputación, mintiendo de que Johnny era violento con la violenta era ella �� #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/3bcWFCh1vX — Solci☠️�� (@Sol_Ceru) February 2, 2020

