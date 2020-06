Justice Smith se declara Queer y pide apoyo a personas negras transgénero

Justice Smith recurrió a su Instagram para mostrar su solidaridad y apoyo a las personas negras queer así como las transgénero al mismo tiempo que se declaró como queer.

Justice Smith anuncia su romance con Nicholas Ashe (Instagram)

El actor, Justice Smith, quien apareció en "Pokemon: Detective Pikachu", "The Get Down" y "Jurassic World: Fallen Kingdom", compartió que él y el actor de "Queen Sugar" Nicholas Ashe, son una pareja.

En su publicación de Instagram del viernes por la noche, Justice Smith compartió un video de una protesta en Nueva Orleans.

"Cantamos, “Black Trans Lives Matter"," Black Queer Lives Matter","All Black Lives Matter”. Como un hombre negro queer, me decepcionó ver a ciertas personas ansiosas por decir Black Lives Matter, pero se callaron cuando se agregó Trans / Queer”, escribió.

Justice Smith respalda a personas transgénero negras

Usando los hashtags #blackboyjoy, #blacklove y #blackqueerlove, Justice Smith declaró su amor por Nicholas Ashe escribiendo: "Has sido mi roca y luz guía a través de todo esto y te amo mucho. Sé que del otro lado de esto está el cambio, aunque la lucha está lejos de terminar ”.

Justice Smith pasó a expresar la importancia de incluir voces queer negras en las protestas de Black Lives Matter.

“Si tu revolución no incluye las voces Black Queer, es anti-black. Si su revolución está de acuerdo con dejar que las personas trans negras como #TonyMcDade se escapen entre las grietas para liberar únicamente a los hombres negros cishet, es anti-negro”.

Justice Smith pidió igualdad para las voces negras, queer y trans y "el derecho a existir. Para vivir y prosperar en público. Sin temor a la persecución ni a la amenaza de violencia”.