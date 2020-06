Justice League: Snyder Cut revelará más sobre la muerte de Dick Grayson “Robin”

Batman V Superman: Dawn of Justice originalmente fue pensado como el comienzo de los principales planes de Zack Snyder para el DCEU, pero no hace falta decir que las cosas no salieron como se predijo, lo que significa que gran parte de la película protagonizada por Henry Cavill, Ben Affleck y Gal Gadot ha dejado a los fanáticos muy confundidos desde entonces.

Uno de los mayores misterios que parecen condenados a quedar sin respuesta es el caso de la muerte de Dick Grayson, conocido como Robin, como se revela a través del traje profanado por el Joker del Boy Wonder que se exhibe en la Baticueva en una escena de la cinta previa a Justice League.

En el pasado, pensamos que esto podría explorarse más a fondo en The Batman de Ben Affleck, pero eso no estaba destinado a ser. Sin embargo, con la llegada del Snyder Cut de Justice League, nuestras esperanzas de obtener más información sobre este misterio se renuevan.

Efectivamente, el propio Zack Snyder ha confirmado a los fanáticos que el Snyder Cut de Justice League presentará "una pista" sobre la desaparición de Robin. No parece que la cinta vaya a revelar muchos detalles de la muerte del personaje, pero al menos será algo.

El Robin de Zack Snyder

En las cintas dirigidas por Zack Snyder, el Robin asesinado por el Joker no es Jason Todd, según las pistas que relacionan al DC Extended Universe con historia del cómic “Death in the Family”.

Zack Snyder adaptaría parte del famoso comic de Batman en el DCEU

En realidad es Dick Grayson, aunque eso no se afirma oficialmente en ninguna parte del DCEU, Zack Snyder ha confirmado que esa era su intención en varias publicaciones de redes sociales.

Claramente, la trágica muerte de Dick Grayson habría sido explorada en algún momento durante el ambicioso arco de cinco películas que Zack Snyder tenía en mente para el DC Extended Universe. Sin embargo, como eso no va a suceder, por lo que tendremos que conformarnos con cualquier pista que haya en el Snyder Cut de Justice League.

En cualquier caso, es probable que obtengamos un nuevo (vivo) Robin junto al Caballero Oscuro de Robert Pattinson en las películas de The Batman de Matt Reeves. Quizás no en la primera entrega, que se estrenará el próximo año, pero ciertamente en una de las secuelas y esto puede conducir a una película derivada de Nightwing.

Mientras esperamos que Robin regrese a la pantalla grande, la Liga de la Justicia de Snyder llega a HBO Max en algún momento de 2021.