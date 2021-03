Justice League: Lo que necesitas saber antes del estreno del Snyder Cut

Finalmente está sucediendo: HBO Max lanzará el Snyder Cut. La Liga de la Justicia de Zack Snyder, de cuatro horas de duración, es una leyenda nacida de la tragedia. Mientras trabajaba en Justice League, Snyder sufrió una pérdida familiar y se alejó cuando la producción se acercaba a su fin. Warner Bros. luego llevó a Joss Whedon a través de las líneas de los cómics para terminar la película, ya que ya había demostrado sus habilidades de superhéroe con el maravilloso éxito de Los Vengadores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, Whedon no terminó simplemente lo que Snyder había comenzado: reescribió y volvió a filmar la gran mayoría de la película. La Liga de la Justicia fue lanzada en noviembre de 2017 y rápidamente se declaró una gran decepción. Mezcló torpemente el diálogo ágil patentado de Whedon con la vibra austera de Snyder, mientras también luchaba por presentar a los miembros más nuevos del equipo.

Así que no pasó mucho tiempo hasta que los fanáticos y estrellas como Gal Gadot (Wonder Woman) y Ben Affleck (Batman) acudieron a Twitter exigiendo que Warner #ReleaseTheSnyderCut. Ahora, finalmente es el momento. La Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará el 18 de marzo a HBO Max. Y aquí en La Verdad Noticias te presentamos lo que necesitas saber antes de ver esta nueva versión.

El Snyder Cut se basará en el metraje que se grabó desde el inicio

Zack presentará su propia visión de lo que realmente era La Liga de la Justicia/Foto: Fotogramas

Al principio, el llamado Snyder Cut existía simplemente como metraje inacabado sin efectos especiales, pero eso no impidió que los fanáticos volaran un avión sobre la Comic Con de San Diego de 2019 con el mensaje "WB #ReleasetheSnyderCut of Justice League" o recolectando más de 100,000 firmas en una petición de Change.org. Snyder se unió, provocando continuamente su versión de la película en las redes sociales. Dos años después del estreno de la Liga de la Justicia, Warner Bros. decidió arriesgarse y le preguntó a Snyder y a su esposa Deborah, que ha trabajado como productora en casi todas las películas de DCEU, si volverían al proyecto, según The Hollywood Reporter.

Con un presupuesto de 70 millones de dólares, los Snyder se pusieron manos a la obra para convertir lo que se había abandonado tres años antes en una película pulida. El corte preliminar de cuatro horas de duración ya existía en enero de 2017, pero gran parte del metraje original nunca llegó al corte de cine. "Será algo completamente nuevo y, especialmente hablando con aquellos que han visto la película estrenada, una nueva experiencia aparte de esa película", dijo Snyder, que nunca ha visto el estreno en cines, a THR. "Probablemente viste una cuarta parte de lo que hice".

De hecho, se suponía que la historia de la Liga de la Justicia de Snyder se contaba en tres películas, pero considerando el fracaso de taquilla del corte de cine y una lista repleta de proyectos de DC en el horizonte, parece poco probable que Warner Bros. siga adelante con las secuelas independientemente del éxito de la transmisión de la nueva versión. Aún así, su existencia representa un gran triunfo para los fanáticos de la visión de Snyder.

Cyborg tendrá un rol más importante en el Snyder Cut

El personaje de Cyborg de Justice League tendrá una participación más importante en esta ocasión/Foto: Screen Rant

Si bien el corte teatral de La Liga de la Justicia vio la introducción de Victor Stone, también conocido como Cyborg (Ray Fisher) en el DCEU, gran parte de su historia fue eliminada de la película. Según Fisher, quien dijo que el set de la Liga de la Justicia de Whedon era un ambiente de trabajo abusivo, casi todas las escenas de Cyborg en la Liga de la Justicia fueron una nueva filmación, según IGN, y el Snyder Cut incluirá una gran cantidad de imágenes de él nunca antes vistas. Se espera que incluya su historia de origen, completa con escenas de Cyborg aprendiendo a usar sus nuevas habilidades.

"Cyborg es el corazón de la película", dijo Snyder en el evento virtual FanDome de DC en 2020 (a través de IGN ). "Cyborg es lo que al final mantiene unido al equipo de muchas maneras". Aparte de Cyborg, Flash y Aquaman también obtendrán historias más desarrolladas. Los Snyder le dijeron a THR: "Lo que es tan encantador de esto es que podemos explorar estos personajes de formas que no puedes hacer en una versión de cine más corta".

Incluso el trío principal de Batman, Superman (Henry Cavill) y Wonder Woman verá algunos cambios. Snyder se ha burlado de que Superman usará un traje negro, en contraste con su rojo y azul habituales, mientras que las inconsistencias de personajes con películas anteriores, como la asesina Mujer Maravilla, se solucionarán. Además, varios de los actores grabaron diálogos adicionales e incluso filmaron nuevas escenas para el montaje del director, por lo que seguramente habrá mucho material que los fanáticos nunca han visto antes.

Justice League de Zack Snyder tendrá nuevos personajes

Snyder presentará algunos personajes de DC en su versión de Justice League/Foto: Looper

En este punto, algunos avances de La Liga de la Justicia de Zack Snyder ya han hecho que los fanáticos se entusiasmen con la emoción de que el famoso villano de DC Darkseid finalmente haga su aparición. Interpretado por Ray Porter, es el líder supremo del planeta Apokolips, y el verdadero Big Bad detrás del villano Steppenwolf de la Liga de la Justicia. Sin embargo, nunca apareció en la versión de Whedon de la película y todavía tiene un papel incierto en Snyder Cut. En IGN Fan Fest, Snyder dijo que es "el chico malo de la secuela", pero aseguró a los fans que definitivamente está en ella.

No está claro cuál será la trama de Steppenwolf y Darkseid en el corte del director, pero Snyder se burló de que su relación "muy complicada" será parte de ella. "No voy a regalarlo, pero la dinámica entre los dos, algunas cosas pasaron en el pasado", dijo. "Hay un montón de problemas entre ellos y, sí, creo que todo se resuelve. Sí, la respuesta es que hay una relación bastante compleja allí".

Darkseid no es el único recién llegado al nuevo corte. Varios otros personajes, incluido el interés amoroso de Flash, Iris West (Kiersey Clemons), Martian Manhunter (Harry Lennix) y The Atom, harán apariciones. Además de eso, Deathstroke de Joe Manganiello jugará un papel más importante, incluso formando equipo con Batman. Anteriormente, solo se lo veía en la escena posterior a los créditos, siendo reclutado para Legion of Doom por Lex Luthor, pero, según los informes, Manganiello ha filmado nuevas imágenes para Snyder Cut.

Joker de Jared Leto será distinto en Justice League

Jared Leto regresará al DCEU como el Joker en nueva cinta de Zack Snyder/Foto: Noticias en la mira

Si bien la Liga de la Justicia de Zack Snyder comenzó como una realización de la visión original de Snyder para la película, al menos un elemento será completamente nuevo: el Joker de Jared Leto. Presentado por primera vez en Suicide Squad con la palabra "dañado" graciosamente garabateada en la frente, el Joker nunca estuvo en el plan original de la Liga de la Justicia , lo que al menos salvó al elenco de los obsequios de personajes de Leto. Pero Snyder había querido durante mucho tiempo explorar la tensa relación de Joker y Batman en el DCEU, le dijo a Vanity Fair, por lo que decidió traerlo al redil para el corte del director.

Sin embargo, este no es The Dark Knight, por lo que el Joker no será el evento principal. De hecho, Snyder ya ha revelado lo que está haciendo el Joker en Justice League. Alerta de spoiler: Aparece como un presagio del caos en la visión "Knightmare" de Bruce Wayne de un mundo donde Darkseid invade con éxito la Tierra. Es una advertencia para Bruce sobre la amenaza apremiante, pero también es una oportunidad para sumergirse en su historia.

"Lo bueno de la escena es que es Joker hablando directamente con Batman sobre Batman", dijo Snyder. "Es el Joker analizando a Batman sobre quién es y qué es. Eso es lo que también sentí que los fans se merecían del Universo DC. Es decir, el Joker de Jared Leto y el Batman de Ben Affleck, nunca se juntaron realmente. Me pareció poco genial que logremos llegar hasta el final de esta encarnación de Batman y Joker sin verlos unirse". ¿Estás emocionad@ por el estreno del Snyder Cut en HBO Max? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

