Justice League Dark: Apokolips War, es lo mejor de DC Cómics ¡Épico!

Justice League Dark: Apokolips War, fue la última película del Universo Animado de DC Comics, la cual tiene impactados a los fanáticos desde su lanzamiento en digital el pasado 5 de mayo de 2020; fecha que convirtió a este título como uno de los temas más buscados en redes sociales.

Para esta película dentro de la saga animada de DC Cómics, sólo han llegado críticas positivas que la recomiendan sobre cualquier otro tema, pues el DCAU decidió expandir su propia línea de películas desde el estreno de “Justice League: The Flashpoint Paradox”. Si aún no la has visto te advertimos de los spoilers que viene a continuación.

¿Justice League Dark: Apokolips War recomendada?

Los fans de DC Comics encontraron a la película de “Justice League Dark Apokolips War” como un final digno de la saga, siendo un filme que dio inicio a su trama principal desde el 2014 con “Justice League: War” (pues ahí los fans ya sabían que algo increíble estaba sucediendo) y sin duda ver a la Tierra casi destruida por el antagonista Intergaláctico Darkseid, junto con casi todos los superhéroes derrotados, trajo muchas emociones consigo.

Aunque otras películas animadas de DC Cómics no lograron superar por completo las expectativas, las pocas menciones negativas que recibió su último largometraje, consideran que la violencia tiene tendencias desagradables (escenas de batalla que terminan en la muerte de la mitad de la Liga), al igual que la falta de protagonismo de algunos personajes (por ejemplo, casi no hubo diálogos de los Jóvenes Titanes).

No hay duda que el final de “Justice League Dark: Apokolips War”, terminó siendo el inicio de otro “Flashpoint Paradox”, marcando una esperanza para volver a ver a los personajes fallecidos, pero con una alteración que le mismo Constantine dijo que podría ser mucho peor; así que solo queda decir que esta gran película y su universo ha finalizado.