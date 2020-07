Jurassic World: Dominion NO será el FINAL de Jurassic Park ¿habrá otra película?

El parque permanece abierto. Contrariamente a la creencia popular, la serie Jurassic Park no va a terminar con la próxima entrega, Jurassic World: Dominion.

Esto es según el productor de la película Frank Marshall, quien se sentó con Collider para hablar sobre su documental de Epix Laurel Canyon. Cuando la conversación se dirigió a Dominion, dijo que la secuela marcará el comienzo de una nueva era para la franquicia.

"Es el comienzo de una nueva era", dijo Marshall, y agregó un efusivo "no " ante la idea de completar la trilogía de Jurassic World que se ve como un punto final para todo.

"Los dinosaurios están ahora en el continente entre nosotros, y lo estarán por bastante tiempo, espero", continuó. La "nueva normalidad", similar al MonsterVerse, verá a los humanos tratando de coexistir con los dinosaurios, en otras palabras.

¿Habrá otra película de Jurassic Park?

El dinero habla especialmente en Hollywood, lo que no es difícil de ver. Cada franquicia puede continuar mientras un estudio piense que hay un último dólar para sacarle.

Solo mire The Terminator, donde posiblemente no quedaba ninguna historia que contar después de T2: Judgment Day. Eso no les impidió intentar una y otra vez reiniciarla a pesar de los repetidos fallos que polarizaban al fandom. Dark Fate es el más reciente y podría ser el último intento.

Jurassic World se recuperó 15 años después de Jurassic Park 3 y, literalmente, reabrió el parque para reactivar la IP inactiva. Fue decente y rápidamente llevó a Fallen Kingdom, uno de los mayores fracasos de cualquier franquicia cinematográfica con uno de los finales más tontos de todos los tiempos: a pesar del estilo visual de JA Bayona.

En serio, ¿crees que The Last Jedi fue malo? Dale a Fallen Kingdom otro reloj (o no, perdónate). Con un puntaje de audiencia del 43% en Rotten Tomatoes, ciertamente está en el sótano.

No sé cómo continuarán Jurassic Park más allá de Jurassic World: Dominion si las historias de Bryce Dallas Howard y Chris Pratt terminan. Los dinosaurios que comen hombres y mujeres que heredan la Tierra es un escenario probable en este día y en este momento.

Universal podría "conservar a los miembros más jóvenes del elenco como Justice Smith o Daniella Pineda", como plantea Collider. O podrían presionar el botón de avance rápido y ponerse al día con una Maisie Lockwood adulta, aunque ella era uno de los defectos del Reino Caído.

Colin Trevorrow está recuperando las riendas de Dominion, lo que podría hacer que sea una mejor película, o al menos una más pareja. La producción se suspendió debido a la pandemia, por lo que lo descubriremos más tarde de lo esperado.