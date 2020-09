Jurassic World: Camp Cretaceous podría tener segunda temporada según elenco

La franquicia de Jurassic Park tomó una nueva dirección significativa a principios de este mes, cuando Jurassic World: Camp Cretaceous hizo su debut en Netflix.

La serie animada original lleva el espíritu de la serie de películas, e incluso la línea de tiempo de Jurassic World, a un territorio inesperado, con un suspenso que ha sorprendido a los fanáticos durante la semana pasada.

Jurassic World: Camp Cretaceous se estreno el 18 de septiembre de 2020

Spoilers de la temporada 1 de Jurassic World: Camp Cretaceous acechan a continuación. ¡Solo mira si quieres saber más de la franquicia!

¿Habría segunda temporada de Jurassic World: Camp Cretaceous?

Los eventos de la primera temporada terminaron con el conjunto joven de la serie atrapado en Isla Nublar, después de que todos los adultos hayan evacuado Jurassic World después de que los dinosaurios comenzaron a atacar.

El final es ciertamente sorprendente, y como el elenco y el equipo de la serie insinuaron durante un evento de prensa de mesa redonda reciente para la serie, que podría comenzar una segunda temporada épica.

"Quiero decir, hipotéticamente, si hay más, donde dejamos a los niños al final de la temporada ... Al final de la temporada, están solos en esta isla y solo se tienen el uno al otro", dijo el ejecutivo. explicó el productor Scott Kreamer. "Así que me imagino que si hiciéramos más, definitivamente estaría ambientado en una historia de supervivencia, o una historia de 'Bájate de la isla', o una historia de 'Tenemos que hacerlo'".

"A menudo, cuando hablamos de supervivencia después de un desastre en estas películas, se sugiere que un grupo de mercenarios podría quedarse en la isla", se hizo eco el productor ejecutivo y director de Jurassic World, Colin Trevorrow. "Y sentí que ... bueno, los mercenarios estarán bien. Necesitan ser un grupo de preadolescentes".

Cuando se trata de miembros individuales dentro del conjunto de Jurassic World: Camp Cretaceous, parece que el elenco de la serie tiene algunas aspiraciones, y específicas, esperanzas para sus personajes.

Jurassic World: Camp Cretaceous en 3º lugar de "Lo más visto en Netflix" a una semana del estreno

"Sé que [Darius] ya ha experimentado muchas cosas en la isla", explicó Paul-Mikel Williams. "Un montón de experiencias cercanas a la muerte para ser precisos. Pero lo que más probablemente me gustaría ver a Darius pasar es probablemente algo así como relajarse con los dinosaurios, porque eso es lo único que él quería hacer. en toda esta serie, y él ni siquiera ha podido hacerlo. Bueno, quiero decir, yo diría que tiene que hacerlo una vez, pero en otras ocasiones, estaba corriendo por su vida. Así que darles a todos la oportunidad de tener un día de campamento normal, aparte de ser perseguido por carnívoros, eso es lo que quiero".

"Honestamente, espero que tal vez pueda convertirme en un mejor padre para estos niños en el transcurso de esto, resolverlo", agregó Glen Powell, quien le da voz a Dave en la serie. "Ya veremos. Roxie realmente lleva la mayor parte de la carga en este punto".

"Siento que me gustaría ver más y más el lado tonto de Roxie porque tiene esta tendencia a unirse a las bromas, unirse a las tonterías", repitió Jameela Jamil, quien interpreta a Roxie. "Pero me gustaría ver a Dave dar un paso al frente, para que ella pueda divertirse más en el programa. Entonces, creo que definitivamente me encantaría seguir llenando más de su lado ridículo porque sabemos que está ahí. viendo pequeños destellos de ella, y creo que será muy divertido seguir trayendo con ella y jugar porque soy una persona extraordinariamente tonta, y por eso estoy emocionado de ver lo que podría aportar eso en Roxie".

Jurassic World: Camp Cretaceous también está protagonizada por Jenna Ortega como Brooklyn, Ryan Potter como Kenji, Raini Rodriguez como Sammy, Kausar Mohammed como Yasmina y Sean Giambrone como Ben.

Jurassic World: Camp Cretaceous ahora está disponible para transmitir en Netflix.

Te puede interesar: Serie de Jurassic World llegará a Netflix, el trailer es impactante

¿Te gustaría una segunda temporada de Jurassic World: Camp Cretaceous? Dinos en los comentarios.