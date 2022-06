Jurado delibera por tercer día en juicio por difamación entre Depp y Heard.

Un jurado en Virginia está deliberando por tercer día en las denuncias de difamación de Johnny Depp y Amber Heard. El jurado civil de siete personas reanudó las deliberaciones el miércoles por la mañana después de hacerlo durante unas nueve horas durante dos días.

El actor Johnny Depp está demandando a su exesposa por $50 millones, acusándola de calumniarlo con un artículo de opinión de 2018 que ella escribió describiéndose a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Por su parte, la actriz Amber Heard presentó una contrademanda de 100 millones de dólares contra la estrella de "Piratas del Caribe" después de que su abogado calificó sus acusaciones como un engaño. Cada uno acusa al otro de destruir su carrera.

Fuertes testimonios en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Jurado delibera por tercer día en juicio por difamación entre Depp y Heard.

El testimonio durante el juicio de seis semanas ha incluido detalles espeluznantes de su breve y volátil matrimonio. Heard testificó que Depp la agredió física o sexualmente más de una docena de veces. Depp dijo que nunca golpeó a Heard, que ella inventó las acusaciones de abuso y que ella fue quien lo atacó físicamente varias veces.

Los miembros del jurado deben decidir ambas afirmaciones en función de si las declaraciones se hicieron con “malicia real”, lo que significa que sabían que lo que decían era falso o actuaban con un desprecio imprudente por la verdad. En tanto, Lily-Rose Depp celebró su cumpleaños 23 mientras su papá Johnny espera el veredicto.

Johnny Depp espera el veredicto como todo un "rockstar"

Jurado delibera por tercer día en juicio por difamación entre Depp y Heard.

Durante los argumentos finales, ambas partes le dijeron al jurado que un veredicto a su favor devolvería la vida a sus clientes. La Verdad Noticias informa que el actor no ha estado esperando en Virginia la decisión. Esto porque Johnny Depp dio una actuación sorpresa con Jeff Beck tras juicio por difamación en el Reino Unido.

El actor se unió a su amigo y rockero Jeff Beck, de 77 años, en el escenario del Ayuntamiento de Sheffield en Inglaterra el domingo para interpretar versiones de "Isolation" de John Lennon, "What's Going On" de Marvin y "Little" de Jimi Hendrix para dejar sus problemas atrás y pasarla como todo un rockstar.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.