Jungkook revela que regaló una de sus canciones a BTS ¡Era perfecta para “BE”!

Jungkook de BTS revela que "Stay" fue creado originalmente para su mixtape, pero cómo fue perfecto para su álbum "BE".

Ha pasado una semana desde que las superestrellas mundiales BTS lanzaron su álbum de estudio 'BE (Deluxe Edition)', que llegó inmediatamente después de su sencillo en inglés 'Dynamite'.

El álbum fue creado en medio de la pandemia después de que la gira mundial de BTS fuera reprogramada. Cada idlol participó en la realización del álbum desde cero.

Hay canciones grupales y pistas de unidades creadas, arregladas y escritas personalmente por los miembros de BTS, y en La Verdad Noticias te presentamos la historia detrás de "Stay".

Jungkook debuta como director musical

Hablando del álbum 'BE', Jungkook habló con la revista Weverse sobre como fue el dirigir el vídeo musical de 'Life Goes On' y dijo:

"Estaba realmente ansioso por dirigir el video musical desde el principio. Mi plan era organizar la sinopsis, discutirlo con el director de videos musicales con el que estaba trabajando, filmarlos y editarlos, pero teníamos poco tiempo. Así que trabajé en ello mientras compartía ideas con el director".

"Al principio, había muchas escenas con sincronización de labios, pero sacó algunas de ellas y colocó más escenas que transmitían mejor las emociones de los miembros. No fue fácil combinar escenas, pero creo que ahora sé más sobre cuánto de todo se necesita para grabar un video musical", explicó la estrella.

Aunque trabajar juntos en 'BE' fue interesante, Jungook habló más sobre el proceso diciendo:

"Hablamos con la compañía sobre el esquema del álbum y organizamos nuestras ideas juntos. Ese fue nuestro proceso para hacer canciones. Luego escuchábamos juntos, y si pensamos que no son geniales, volveríamos a trabajar en ellos un poco más. Los miembros se reunían y decían: "Oye, ¿qué tal si fulano de tal hace una canción esta vez?" o "¿De qué debería tratarse?" y compartir muchas ideas de esa manera".

Jungkook regaló "Stay" a BTS

La pista de la unidad 'Stay' presenta a RM, Jin y Jungkook y es una canción de EDM funky, que habla de cómo BTS extraña a sus fans (ARMY) ya que ya no pueden verlos durante sus conciertos.

Pero, les da la esperanza de que se volverán a ver y que los fanáticos seguirán con ellos. Curiosamente, se suponía que 'Stay' estaría en el mixtape de Jungkook.

Como se sabe, aparte del trabajo con la boyband, RM, Suga y J-Hope han lanzado sus mixtapes, respectivamente, mientras que V y Jungkook estaban trabajando en sus mixtapes y esperan lanzarlos pronto.

"Esa canción originalmente estaba destinada a estar en mi mixtape. Planeamos poner una canción diferente en el álbum, pero después de que V la escuchó, dijo:" Esta canción que escribió Jung Kook es realmente buena", y luego los otros miembros la escucharon, y de alguna manera “Stay” llegó al álbum", dijo Jungkook.

"El mensaje de la otra canción también fue: Aunque estemos muy separados, quédate donde estás. Escribí mi canción con el mismo tema, así que me encantó que estuviera incluida en BE. Al principio, quería hablar sobre cómo siempre estamos juntos, usando la palabra en inglés "where". Quería expresar cómo siempre estamos juntos sin importar dónde estemos, pero Namjoon escuchó eso y dijo que "Quédate" podría ser mejor. Me gustó su sugerencia, así que la cambié. Realmente me ayudó a organizar mis pensamientos ya que ' No siempre soy bueno escribiendo todo lo que quiero expresar".

La canción es la mejor para los conciertos, ya que todos pueden dejarse llevar y estar despreocupados mientras disfrutan del momento. "Imaginamos que estábamos actuando para los fanáticos mientras lo hacíamos, saltando con ellos", dijo el músico de 23 años.

Jungkook comparte en Twitter los procesos de grabación de BTS

En 'BE', BTS se abre para expresar sus sentimientos encontrados sobre esta situación: miedo y ansiedad mezclados con la determinación de superar todo esto, como te reportamos en La Verdad Noticias.

El álbum contiene las emociones y cavilaciones de la banda que tuvieron durante este año, continuando el viaje existencial. Ese es también el razonamiento detrás del título del álbum, BE, que significa "ser" o "existencia" y no se rige por ninguna forma.

