Jungkook quiere ser reconocido por su talento y no su belleza

El grupo musical de Corea del Sur, BTS, alcanzó una sorprendente popularidad de talla mundial la cual no se detiene y continúa creciendo, pero es Jungkook uno de los miembros que ha destacado más en los últimos días, sobre todo después que fuera declarado como el hombre más sexy del mundo en 2020 por la revista People.

Pero Jungkook ha revelado que no quiere ser solo reconocido por este tipo de noticias, o por ejemplo en las que se dice que su popularidad es capaz de convertir cualquier producto en un éxito de ventas.

Y aunque es cierto que el Golden Maknae de BTS es más que solo una celebridad e influencer, el joven chico de 23 años es un gran artista con un increíble talento.

Director, compositor y bailarín, Jungkook es un artista completo.

Jungkook el talentoso miembro de BTS

Para comenzar la personalidad tranquila, reservada y tímida de Jungkook le ayuda bastante para contener una pasión que lo guía a esforzarse en todo lo que hace ya que la satisfacción propia y la felicidad les resulta importantes es como una recompensa para él.

Claro que toda esa determinación culmina con grandes trabajos creativos, como por ejemplo cuando el 10 de junio del 2020, se registró en KOMCA como intérprete, compositor y escritor de su canción "Still with You" que fue para la celebración del séptimo aniversario de BTS. Ésta es su novena canción bajo su nombre.

Recientemente con el lanzamiento del nuevo álbum de BTS, se dio a conocer que fue el Golden Maknae quien fue el director de ‘Life goes on’, tema principal de ‘BE’.

Ha demostrado también sus aptitudes escénicas como por ejemplo cuando participó al lado de Jin en un cameo de Daechwita del álbum "D-2" de Agust D (Suga en solista) donde interpretando a un ciudadano que es golpeado distraídamente por Jin y se forma una pequeña pelea.

Sin duda alguna, La Verdad Noticias como el resto de sus fans sabemos sobre el talento de este joven el cual seguirá recolectando éxitos en su trayectoria artística.

