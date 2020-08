Jungkook llama “increíble” la próxima aparición de BTS en el programa I-LAND/Foto: The Jarkarta Post y Norae Magazine

Agosto de 2020 va a ser un mes memorable para ARMY, ya que BTS los está tratando con un regalo tras otro. No solo se lanzará su próximo single Dynamite el 21 de agosto, sino que también tenemos el programa de variedades de BTS In the SOOP que esperamos, ya que se estrena el 19 de agosto.

Con tantas cosas ya sucediendo, ARMY tiene algo más que esperar, y esa es la próxima aparición del septeto en I-LAND de Mnet, que es una empresa conjunta entre CJ E&M y la agencia de BTS, Big Hit Entertainment.

Fue en el teaser del 31 de julio que los espectadores supieron que BTS estaría difundiendo su magia en I-LAN. Para los no hablados, I-LAND es un reality show de supervivencia que termina con la creación de un nuevo grupo de chicos y está organizado por Belift Lab.

Los surcoreanos BangTan Boys se están preparando para lanzar su primera canción completamente en inglés y un posible nuevo álbum en otoño de este año/Foto: Bananana

BTS en el programa I-LAND

I-LAND Ep 7, que saldrá al aire el 14 de agosto a las 11 pm KST, contará con BTS en su apariencia Dynamite y solo podemos imaginar lo emocionados que estarán los participantes de verlos. Muchos de ellos se han inspirado en el septeto, que han tenido su parte justa de luchas antes de llegar a ser tan grande como lo han hecho.

Recientemente, Mnet dio a conocer una vista previa de I-LAND Ep 7 y obtenemos el primer vistazo al septeto cuando J-Hope comparte: "Ahora, ¿vamos al mundo desconocido?", A lo que Jungkook continúa: "Esto es increíble". Los BangTan seguramente serán un éxito en el siguiente episodio del programa de televisión y ARMY está más que emocionado porque ya se estrene.

Además, ¿alguien más está obsesionado con el cabello azul verdoso de RM o solo somos nosotros? Después de ver el teaser ¿Estás emocionado por la aparición de BTS en I-LAND? puedes dejarnos tu comentario.