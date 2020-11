Jungkook es el director del MV de 'Life Goes On', comeback de BTS

A días del regreso de BTS, el grupo de K-Pop está listo para revelar algunos adelantos del que será el nuevo material discográfico de los chicos, es por ello que en La Verdad Noticias estamos pendientes para traerte los pormenores, es así que sabemos que Jungkook es el director del MV de 'Life Goes On'.

Los talentos del Golden Maknae de BTS siguen sorprendiendo a sus fans, él es el encargado de dirigir el MV de 'Life Goes On', track principal del disco de estudio 'BE', próximo comeback de la boy band.

Además fue este martes 17 de noviembre que los integrantes de BTS, incluido Jungkookie, estrenaron el teaser en donde se puede ver la buena química del grupo, ya que los idols revelarán su lado más hogareño, invitando a sus fanáticos a conocer su casa.

Jungkook sorprende con su nuevo papel, Director del MV 'Life Goes On'.

La sorpresa que recibió la comunidad ARMY fue que en los créditos del teaser de 'Life Goes On' aparece el nombre de Jungkook, en donde dan a conocer que el cantante más joven de los Bangtan Boys (23 años) fue el director del video musical.

Y es que el hecho de dirigir el MV es sin duda una gran responsabilidad, ya la lista de colaboradores para hacer un video es inmensa, pero el Golden Maknae fue quien encabezó este proyecto al dirigir las cámaras, el set y la edición de 'Life Goes On', plasmando su visión artística en el MV.

Los asistentes de Jungkook fueron Yong Seok Choi y Jihye Yoon, mejor conocido como Lumpens, entre otras personas. Además quienes ayudaron al joven director e intérprete fueron Hyunwoo Nam y Sangwoo Yun.

BTS: 'Life Goes On'

En cuanto al trabajo de 'Life Goes On' fue imprescindible, RM, Suga y J-Hope escribieron la letra, y es que estos miembros de Beyond The Scene tienen la capacidad de convertir sus sentimientos a melodías.

Tomando en cuenta esto, Jungkook decidió que el video de 'Life Goes On' se grabara en la casa de los 7 cantantes y raperos, algunos elementos que lucen en el clip son de su propio hogar, como fue el caso del candelabro que cuelga del techo o la sala en donde aparecen los artistas.

Como 'BE' ha sido todo un reto para BTS pero estos jóvenes artistas están dispuestos a renovarse con el fin de compartir una faceta más íntima y sincera de sus vidas para todos sus fans.

