Jungkook dirige la nueva versión 'In my pillow' de Life Goes On de BTS

En las últimas horas BTS se ha convertido en tendencia nacional tras el lanzamiento de su video ‘Life goes on’, y su nuevo álbum de estudio ‘BE’, el cual ha enloquecido al ARMY en todas partes.

Ya sabíamos que Jungkook dirigió este video, lo que fue una gran hazaña para él, pero aparentemente no fue suficiente, pues los Bangtan boys lanzaron la versión ‘In my pillow’ de life goes on, en la cual también es el director.

Tras revelarse que el también fue el director, el ARMY no pudo evitar sentir un gran orgullo por Jungkook, ya que poco a poco demuestra su gran talento para lucirse no solo frente a las cámaras, sino detrás de estas.

Jungkook regresa como director en nuevo video

Hace apenas unas horas, a través del canal oficial de Youtube de Big Hit Labels, los talentosos integrantes de BTS lanzaron su nueva versión de Life Goes On, donde aparecen en una habitación y todos usan pijamas.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Jungkook fue el director del video oficial, demostrando incluso su pasión por el video y la fotografía con unas increíbles fotos, razón por la cual también dirigió esta versión.

A solo unas horas de su lanzamiento, el video de ‘In my pillow’ de Life goes on’ ya casi supera las 500,000 reproducciones y los comentarios ya se cuentan por miles, lo que deja en claro que será un éxito como la versión original.

¿BTS será dirigido por Jungkook?

También te informamos de algunas canciones de BTS en las que Jungkook se desempeño como productor, y tras su debut dirigiendo con este tema y la gran aceptación del ARMY, es posible que esta hazaña se repita.

En redes sociales ya se especula que Jungkook podría convertirse en el director principal de los futuros videos de BTS, aunque probablemente primero incursione como apoyo, ya que todavía necesita mucha experiencia, pero es algo que sucederá muy pronto ya que es muy talentoso.

