Jungkook dice que BTS no se aferrara a los rankings de popularidad

Jungkook, dice que BTS canta porque les encanta actuar para sus fans y no "solo para lograr resultados" durante una conferencia de prensa cuando lanzaron su nuevo álbum BE (Deluxe Edition) y el sencillo principal, Life Goes On.

Los miembros RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope y V hablaron con la prensa mundial y de Corea del Sur el viernes por la mañana.

Kpop Herald cita al cantante Jungkook, quien dirigió el video Life Goes On, diciendo: "Somos las personas que se sienten más felices actuando en el escenario. No bailamos ni cantamos solo para lograr resultados".

"No nos aferraremos a los rankings, ya que seguiremos haciendo lo que queremos hacer y haciendo música que podamos compartir con los ARMY".

Sin embargo, sus resultados hasta ahora han sido brillantes, con su música rompiendo récords mundiales y su single en inglés, Dynamite se convirtió en el primer acto surcoreano en encabezar la lista Billboard Hot 100.

Jungkook extraña a Suga ¿Por qué está ausente?

El rapero del grupo, Suga, no estuvo presente en la conferencia mientras se recupera de una operación en el hombro y sus compañeros de BTS en verdad extrañan al cantante.

Suga no participará en la mayoría de las actividades promocionales del grupo de K-pop para BE mientras se recupera de la operación para reparar un desgarro en el labrum del hombro, como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias.

Los cantantes de Fake Love lucieron elegantes en la conferencia en Seúl vistiendo elegantes trajes en negro o gris. El estilo de Jin se destacó en particular, ya que complementó su look con gafas, y el espectacular abrigo de V fue un gran look.

BTS enamora al ARMY durante conferencia en Seúl

Una vez más, mencionaron sus esperanzas en los Grammy (un objetivo compartido apasionadamente por su base de fans, ARMY), y el rapero J-Hope dijo que no podrá contener las lágrimas si alguna vez sucede.

“Como somos un equipo, sería genial recibir un premio como grupo, ya que podríamos haberlo logrado todo como grupo y giramos como grupo. "Eso es muy importante para nosotros. Si nos premian, creo que voy a llorar", dijo el idol.

BTS, sin Suga, se presenta en Seúl

La conferencia coincidió con el lanzamiento de Life Goes On, que sigue a su anterior álbum Map Of The Soul: 7. Parece ser otro éxito ya que el video acumuló más de 14 millones de visitas en una hora después de su lanzamiento.

¿Qué te parecen los nuevos lanzamientos de BTS?, ¿Crees que no preocuparse por los rankings, como asegura Jungkook, ayude al éxito del grupo? Dinos en los comentarios.

