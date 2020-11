Jungkook de BTS hace su debut como director: lo que ARMY necesita saber

Jungkook hizo su debut como director, pero aún hay muchos datos al respecto que el ARMY aún debe conocer sobre la nueva etapa en la carrera del idol del K-Pop.

Todos los fans de BTS saben que el último álbum de la banda, BE, ya está disponible y desde su lanzamiento ha habido mucho de qué hablar con el ARMY escuchando y viendo los vídeos de las canciones sin parar.

Uno de los puntos de discusión más populares es el hecho de que Jungkook se ha puesto el sombrero de director para un nuevo vídeo de este álbum.

¿Quién es Jungkook?

Jungkook, a menudo conocido como el maknae dorado, es decir, el miembro más joven de BTS, llamó la atención cuando el clip teaser del video musical de la canción "Life Goes On" se lanzó poco antes del lanzamiento del álbum.

Al idol se le acredita como el director en el clip teaser y no fue hasta que salió el vídeo musical que supimos más sobre sus aventuras como director en detalle.

Jungkook dirige el nuevo vídeo musical de BTS

El video musical tiene todas las vibraciones de Wes Aderson que todos los álbumes de BTS suelen llevar, con los siete miembros de la banda de chicos: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, disfrutando de una hoguera, durmiendo. fiesta y ser contemplativos.

Estas escenas se entremezclan con un montaje de recuerdos con los miembros de la banda, cada uno de ellos visto sonriendo, asintiendo, abrazándose o posando para fotografías.

No es la primera que Jungkook es director

Esta no es la primera vez que Jungkook dirige un video. Cuando estaba trabajando en su Golden Closet Film Project, una serie de vlogs de viajes con miembros de BTS, dirigió estos videos de viajes, los grabó y los editó él mismo.

El primer video del proyecto de Jungkook se lanzó en 2017, un vlog de viajes muy típico que presenta su viaje personal junto con Jimin a Tokio.

Esos videos también se estaban compartiendo en el canal oficial de YouTube de la banda. Ahora, ha dirigido uno de los videos musicales de la banda para BE con los directores asistentes Choi Yong-seok y Yoon Ji-hye del equipo creativo Lumpens, que ha trabajado con BTS en muchos de sus videos musicales más populares.

El vídeo musical de "Life Goes On" tiene una variedad de escenas, desde tomas de primeros planos hasta retratos de la banda en una amplia gama, desde escenas de conducción hasta lo que parece una sesión de atracones en interiores.

El sello de la banda, Big Hit Entertainment, llamó a este álbum la música más BTS y no se equivocan. Todo el ARMY está emocionado con la canción.

¿Qué dice Jungkook de su trabajo como director?

Jungkook compartió en una entrevista: "Si me llamaras director, me sentiría un poco avergonzado. Disfruto tomando videos normalmente, así que me asignaron la tarea de filmar el video musical. Desde que lo asumí, hice todo lo posible por trabajar duro para lograrlo. Cuando escuché por primera vez la canción "Life Goes On", sentí que la parte más importante era el sentido de la realidad, así como la gravedad detrás de ella".

También compartió su visión de la canción y cómo involucró a todos en el proceso: “Para transmitir esto, hablé con los otros directores de cámara y el personal de filmación, así como con los miembros, por supuesto, en caso de que tuvieran ciertos aspectos de ellos mismos que querían mostrar personalmente. Así que traté de reflejar sus opiniones en el video musical".

Jungkook también reconoció la distancia que siente con la banda debido a la pandemia de coronavirus. Al mismo tiempo, trabajaron en el vídeo musical para sentirse más unidos dándole un toque personal.

“En cuanto al aspecto emocional, no pudimos encontrarnos con los fanáticos debido a la pandemia. Así que traté de expresar el anhelo y cuánto extrañamos a ARMY a través del video musical".

Jungkook también agregó que está satisfecho con el resultado final de su aventura como director:

“Ya que trabajé duro, fue fascinante ver cómo resultó en un bonito video musical. Se convirtió en un buen recuerdo para mí y también me dio el sueño de poder grabar un video musical genial, así que fue genial".

¿Qué te pareció el debut de Jungkook como director?, ¿Crees que al ARMY le guste ver más de su trabajo en la silla del director de los vídeos de BTS? Dinos en los comentarios.

