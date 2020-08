Jungkook de BTS acelera los latidos de ARMY con el cover de “10,000 Hours”/Foto: Allure

Mientras que el ARMY de BTS espera ansiosamente el nuevo single del grupo que saldrá en unos días, mientras tanto pueden disfrutar de un pequeño regalo gracias a Jungkook.

El joven de 22 años subió hace unos días el cover de la balada romántica de Dan + Shay y Justin Bieber, "10,000 Hours" a Soundcloud el martes (28 de julio), y compartió el enlace en Twitter con el título, "10000 Hours Repeat".

La interpretación digna de desmayos y que aceleró los latidos del fandom presenta la voz característicamente dulce de Junkook, lo que hace que la canción se ajuste naturalmente a la estrella surcoreana.

BTS se prepara para su nuevo lanzamiento

El cover sigue al anuncio de BTS en la aplicación de transmisión coreana V LIVE de que "han preparado un nuevo sencillo para ARMY, programado para el 21 de agosto. Estamos preparando un álbum para la segunda mitad de este año, pero decidimos lanzar primero un sencillo porque queríamos llegar a nuestros fanáticos lo antes posible".

Al igual que el resto de sus compañeros como Jimin y RM, Jeon Jung-kook ha probado su etapa como solista además de pertenecer a los BangTan Boys. El idol tiene éxitos como "Still With You" donde los fans pueden escuchar su melodiosa voz que conquista corazones/Foto: Labelk

También revelaron que el sencillo estará en inglés. "La canción es optimista y se canta en inglés, al igual que 'MIC Drop' y 'Waste It on Me'", revelaron. "Pensamos que la canción sonaba perfecta ya que está en inglés. Grabamos la versión de la guía y sentimos que el resultado era algo totalmente nuevo y fresco".

Hace unos días el grupo del que nuestro querido Jungkook forma parte, reveló que el nombre de su nuevo single será “Dynamite”. También, BTS está preparando su próxima participación en la entrega de los MTV Music Awards, donde posiblemente canten en vivo el nuevo tema.

Sin embargo, mientras esperamos el nuevo sencillo de la famosa agrupación de k-pop aún puedes escuchar el resto de la discografía de los idols para prepararte para lo que viene. ¿Crees que haya alguna canción de JK en solitario en el nuevo álbum?