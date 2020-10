Jungkook de BTS: Enamórate salvajemente de su cover de "Savage Love"

BTS está acostumbrando al ARMY a romper un récord tras otro. El septeto se compone de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, todos ellos con un encanto distintivo propio. Han estado en los titulares con su último y primer sencillo en inglés "Dynamite" por muchas razones.

Al principio del video, Jungkook nos sorprende. Bebe un vaso de leche, se levanta alegremente, lo que le da esa cualidad al resto de la canción, y nos golpea con una "taza de leche, vamos al rock and roll".

Solo él podía hacer que una taza de leche sonara tan encantadora e idílica.

Ahora, Jungkook nos ha dado otra razón para desmayarnos por él. Recientemente, la banda dio una primera muestra sobre una colaboración en un desafío de TikTok con la sensación de la red social de intercambio de videos Jawsh 685 y el cantante Jason Derulo.

El proyecto se hizo realidad cuando todos los miembros de BTS hicieron una aparición en un video lírico de un remix de "Savage Love".

En un seguimiento de eso, Jungkook tomó las redes sociales para compartir un video de él cantando el remix - su propia versión de "Savage Love", dejando a sus fanáticas vueltas locas con su voz perfecta.

El ‘amor salvaje’ de los fans de Jungkook

El video solo les dio a sus fanáticos, y a los fanáticos de los Bangtan Boys, otra razón para adorarlo. En el video, Jungkook toma la delantera en los versos en inglés. Los otros miembros intervienen con fragmentos. Suga canta en coreano y J-Hope incursiona tanto en inglés como en coreano.

Jungkook ha estado en racha este año. Aparte del sencillo del grupo "Dynamite", también lanzaron dos colaboraciones. Ya hemos hablado sobre el remix de "Savage Love", hay otro, un cover de la canción de Lauv "Who", donde Jungkook también presenta el centro del escenario con el miembro de la banda Jimin.

Además de estos videos de la banda, Jungkook también lanzó tres canciones que compuso él mismo, a saber, "Still With You", "Your Eyes Tell" y "OUTRO: The Journey". Ahora, BTS también se está preparando para el gran lanzamiento de su próximo álbum BE, que está programado para ser lanzado el 20 de noviembre.