Jungkook aparece en show de David Letterman mostrando su marcado abdomen

Siguiendo los pasos de Jungkook, La Verdad Noticias tiene este día, una nueva información importante que causó bastante sorpresa entre los fans de este miembro de BTS.

Entendamos que los fans de BTS se distinguen por la lealtad al grupo idol, así como a cada integrante, por lo que se mantienen pendientes no solo de sus conciertos y nuevos lanzamientos sino también de sus participaciones en algún show o las declaraciones de otras celebridades.

Es por ello que en esta ocasión te mostraremos la breve aparición del maknae de BTS en el programa de David Letterman, el cual causó que “Jungkook abs” se convirtiera en una frase popular dentro de las redes sociales en cuestión de minutos.

Los ABS de Jungkook aparecen junto a Ellen Degeneres.

Jungkook en My Next Guest Needs No Introduction

‘My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman’ se encuentra estrenando nuevos capítulos en Netflix y una de las grandes sorpresas se la llevó ARMY cuando vio a Jungkook. Averigüemos qué pasó.

Resulta que el chico de BTS considerado como el más guapo, se encuentra en un lugar ideal de Ellen Degeneres resulta que cuando Letterman recorrió algunos de los espacios del show y visitaron una zona donde el staff se encontraba trabajando, se acercaron a una chica que llevaba una gorra con el logo del show de Ellen.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron los detalles en su escritorio, donde los abs de Jungkook ganaron protagonismo.

Shsjdhdjkd David Letterman walked thru Ellen Degeneres’ staff office and AHEM well.....Jungkook’s abs made an appearance ����



ctto @BTS_twt #Jungkook #bts pic.twitter.com/vIIM6OCAT1 — ᴮᴱ Aurelia⁷ ⟭⟬ (@AureliaOT7) November 2, 2020

El escritorio está rodeado por delgadas paredes que lo convierten en un cubículo. Lo mejor de todo es que este miembro del staff ha plasmado sobre este espacio todo lo que necesita para trabajar a gusto. Se pueden ver varias hojas pegadas entre las cuales logramos identificar algunos memes, fotografías y hojas con letreros.

Una de las fotos colocadas sobre este espacio pertenece a la presentación de BTS en los Billboard 2018, se trata del momento en que Jungkook levanta su playera y revela sus tonificados abs.

Te recomendamos: BTS: Así es como Jungkook pasa su tiempo libre ¡No lo creerás!

Así mismo, se puede ver claramente una fotografía con los integrantes de Bangtan Sonyeondan, así como letreros en coreano y un post it donde se lee ‘BTS’, dejando ver que este miembro del staff de Ellen es una gran fan del grupo idol, de Jungkook y sus abs.