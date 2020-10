Jungkook: ¡Wow! pero qué flexibilidad así se mueve el ‘Golden Maknae’ de BTS

Uno de los hombres considerados como hermosos dentro del mundo del K-Pop es sin duda Jungkook, este artista es integrante de BTS el no solo es una cara bonita sino un gran cantante.

Como mencionamos en el título de la nota, Jungkook ha sorprendido a ARMY por su gran flexibilidad y es que sus habilidades no solo son reflejadas en el escenario sino que incluso estando fuera de él, ya que el miembro de los Bangtan Boys reveló otro de sus talentos.

Haciendo una pausa, si quieres conocer más curiosidades de este artista dale clic al enlace para enterarte sobre los datos más importantes de Jungkook y volverte un fans (al igual que La Verdad Noticias). Por ahora te hablaremos sobre su flexible y hermoso cuerpo.

En esta imagen podemos apreciar que Jungkppk no solo es un artista sino que es una obra de arte.

Jungkook el joven multifacético rapero de BTS

El integrante menor de Beyond The Scene (BTS) no por nada es considerado super talentoso, cantar, bailar, componer y hacer rap, además el idol de la empresa Big Hit Entertainment es muy bueno en los deportes y otras disciplinas.

‘Golden Maknae’ ha alcanzado la fama a muy corta edad y esto lo ha llevado a vivir grandes aventuras en compañía de Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, V, Suga y RM, quienes son como de su familia.

En esta ocasión, los raperos y cantantes regresaron al aula de clases y vivieron una aventura como estudiantes de una escuela, los momentos épicos no faltaron, como cuando ARMY se quedó con la boca abierta al ver la flexibilidad de Jungkook.

Uno de los retos dentro del último episodio de RUN BTS! los chico debian pasar por debajo del limbo, una estructura amarilla colocada para esta actividad y el idol de K-pop demostró su flexibilidad y destreza física.

Como es que Jungkook es tan flexible ?

Quede ��

Yo hago eso y me quedo en el suelo #JUNGKOOK @BTS_twt pic.twitter.com/X4ymvsNjNi — shriley (@kookstarlight) October 29, 2020

Aunque destaquemos, todos los miembros de BTS poseen una condición física envidiable, pues se someten a horas de entrenamiento en el gimnasio y complementa sus esfuerzos con rutinas de baile que son extenuantes.

Te recomendamos: BTS: Así es como Jungkook pasa su tiempo libre ¡No lo creerás!

Pero en el reto de RUN BTS mostró que Jungkook es una persona sumamente flexible, porque es capaz de llegar hasta el suelo al flexionar su cuerpo hacia atrás. Al ver esto, ARMY no pudo evitar emocionarse, pues las habilidades de Jungkook cada vez impresionan más a su fandom.