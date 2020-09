Jungkook: Todo lo que tienes que saber del integrante de BTS

Si eres un amante del género K-Pop y sigues la música de BTS, no hay forma de que no te guste Jeon Jung-kook, mejor conocido como Jungkook.

Jeon Jeong-guk nació el 1 de septiembre de 1997 en Busan, Corea del Sur; solía asistir a la escuela secundaria Baek Yang y a la escuela secundaria de artes escénicas de Seúl.

Jungkook es el niño más joven de su familia, ya que tiene un hermano mayor llamado Jeon Jeong Hyeon. Jungkook inicialmente soñó con convertirse en jugador de bádminton cuando era joven, pero después de ver a G-Dragon interpretar "Heartbreaker" en la televisión, lo influenció para querer convertirse en cantante.

Jungkook hizo una audición para un programa de talentos titulado, tercera temporada de "Superstar K". Lamentablemente, fue despedido, pero muchas agencias querían ficharlo.

Fue firmado por Big Hit Entertainment y se convirtió en parte de BTS en octavo grado. Para trabajar en sus habilidades de baile en preparación para su debut, se entrenó con Movement Lifestyle en Los Ángeles durante el verano de 2012.

Jungkook saltó al estrellato con BTS en el 2013.

En junio de 2012, apareció en el video musical "I'm Da One" de Jo Kwon. También trabajó como bailarín de respaldo para el grupo disuelto Glam antes de su debut. Se graduó de la Escuela de Artes Escénicas de Seúl, una escuela secundaria, en 2017.

Hizo su debut en 2013 como BTS a la edad de 15 años. Además de ser conocido como un gran cantante, también puede bailar y rapear. Además de promocionar con BTS, Jungkook se volvió activo como bailarín y cantante. Por lo tanto, su apodo es "Golden Maknae", refiriéndose a lo bueno que es en casi todo, especialmente en el atletismo. Tenía una novia de su escuela secundaria cuando era más joven.

La carrera de Jungkook en BTS

El 12 de junio de 2013, Jungkook hizo su debut como miembro de BTS (también conocido como Bangtan Boys) con el lanzamiento del sencillo 2 Cool 4 Skool Bajo BTS, lanzó dos pistas en solitario; la primera fue una canción pop titulada "Begin" en el álbum de 2016 Wings, sobre mudarse a Seúl para convertirse en un ídolo y conocer a los miembros de BTS.

La segunda, una futura pista de bajo titulada "Euphoria", fue lanzada originalmente como parte de un cortometraje de BTS titulado "Euphoria: Theme of Love Yourself 起 Wonder" y más tarde "Love Yourself: Answer".

Dynamite fue la canción que llegó a BTS al éxito internacional.

"Euphoria", coproducida por DJ Swivel, ocupó el puesto número 5 en la lista de singles de Billboard Bubbling Under Hot 100 y se ha posicionado durante 11 semanas en la lista digital de Gaon, la más larga de las canciones en solitario de los miembros de BTS.

Jungkook también ha sido acreditado como el productor principal de algunas de las canciones de BTS, incluyendo "Love is Not Over" y "Magic Shop".

En octubre de 2018, el presidente de Corea del Sur le otorgó la Orden de Mérito Cultural Hwagwan de quinta clase junto con otros miembros del grupo.

Actividades en solitario de Jungkook

En septiembre de 2015, participó en la campaña "One Dream, One Korea" y su canción correspondiente, una colaboración entre múltiples artistas coreanos en memoria de la Guerra de Corea. La canción fue lanzada el 24 de septiembre y presentada en el One K Concert en Seúl el 15 de octubre de ese año.

Jungkook ha lanzado varias versiones de canciones de artistas como Justin Bieber, Adam Levine, Tori Kelly, Troye Sivan y David Guetta. También cubrió a artistas coreanos como Zion.T, Roy Kim y Lee Hi.

En 2016, Jungkook participó en programas del episodio piloto de Flower Crew y apareció en Celebrity Bromance. También apareció en el programa King of Mask Singer bajo el nombre de "Fencing Man" compitiendo en los episodios 71 y 72, respectivamente.

En diciembre del mismo año, participó en el KBS Song Festival 2016 interpretando la canción "I'm a Butterfly", junto con otros artistas que forman la "K-Pop 97 Line".

En 2018, el canal musical coreano Mnet invitó a Jungkook a ser director honorario del programa de regreso de BTS para celebrar el lanzamiento del álbum “Love Yourself: Tear”. Era la primera vez que dirigía a título oficial.

En 2018, Jungkook ocupó el primer lugar durante 10 semanas seguidas para la revista Hi China, clasificando a las celebridades más queridas en China. En una transmisión en vivo en solitario de octubre de 2018 en el servicio de transmisión coreano, V Live, Jungkook rompió el récord de la mayoría de los espectadores en tiempo real en la historia del sitio, con más de 3.7 millones de espectadores en todo el mundo.

Durante los primeros MBC Plus X Genie Music Awards el 6 de noviembre de 2018, Jungkook actuó con el cantante estadounidense Charlie Puth además de actuar con BTS más adelante en el programa.

El integrante de BTS es uno de los favoritos del ARMY.

Discografía de Jungkook

Digital singles

"Perfect Christmas" (with Jo Kwon, Lim Jeong-hee, Joohee and RM) (2013)

"One Dream One Korea (Original Ver.)" (with Various Artist) (2015)

"I'm In Love" (with Lady Jane) (2016)

Canciones originales

"I Know" (알아요) (with RM) (2016)

"Euphoria (DJ Swivel Forever Mix)" (2019)

"Still With You" (2020)

Canciones adaptadas

"Like A Star" (with RM) (2013)

"Graduation Song" (with J-Hope and Jimin) (2013)

"Beautiful" (with J-Hope, Jimin and V) (2013)

"Working" (2014)

"Christmas Day" (with Jimin) (2014)

Covers

"SOFA" (2014)

"Lost Stars" (2015)

"Paper Hearts" (2015)

"Fools" (2015)

"Purpose" (2016)

"Beautiful" (2017)

"We Don't Talk Anymore" (2017)

"We Don't Talk Anymore Pt.2" (with Jimin) (2017)

"So Far Away" (with Suga and Jin) (2017)

"2U" (2017)

"Oh Holy Night" (2017)

"Breathe" (2018)

"Only Then" (2018)

"All Of My Life" (2019)

"Ending Scene" (2019)

"Ending Scene Ver2" (2019)

"Look At Me" (2019)

"Perhaps That Was Love" (2020)

"Never Not" (2020)

"10000 Hours" (2020)

Covers en vivo

"If You" (2016)

Datos interesantes de Jungkook

Asistió a la escuela secundaria Baek Yang.

Jungkook asistió a la escuela secundaria de artes escénicas de Seúl, se graduó en marzo de 2016.

Tiene un hermano mayor llamado Jeon Jung Hyun.

Algunas de sus comidas favoritas son la pizza y el pan.

Sus colores favoritos son el rojo, el negro y el blanco.

Le encanta jugar, dibujar y el fútbol.

No le gustan las cosas de mal gusto, los insectos, lastimarse, estudiar.

Su religión es el cristianismo.

¿Qué idiomas habla Jungkook? Habla coreano, inglés y japonés.

En séptimo grado, Jungkook aprendió B-boying en un club con algunos amigos y hyungs.

Tiene un cinturón negro de Tae Kwon Do.

Antes de incorporarse al grupo fue jugador de balonmano.

Su clima favorito es un clima soleado con una brisa fresca.

En 10 años, Jungkook quiere ser dueño de un restaurante de carne de pato o tatuador.

En la escuela secundaria, fue a las audiciones de Superstar K pero no pudo pasar la ronda de eliminación. De regreso a casa, recibió ofertas de ocho agencias de entretenimiento diferentes.

Después de ver y enamorarse al azar del rap del futuro miembro Rap Monster, decidió unirse a Big Hit Entertainment.

Los apodos de Jungkook son Jeon Jungkookie (Suga se lo dice mucho), Golden Maknae y Kookie.

El modelo a seguir de Jungkook es G-Dragon.

Su sueño cuando era más joven era convertirse en jugador de bádminton. En el primer año de la escuela secundaria escuchó las canciones de G-Dragon y cambió su sueño de convertirse en cantante.

Su lema es: “Vivir sin pasión es como estar muerto”.

Jungkook quiere irse de viaje con su persona especial algún día.

Le encanta leer historietas.

En cuanto a las materias escolares, a Jungkook solo le gusta educación física, el arte y la clase de música.

No le gustan los insectos, pero le gustan los “insectos geniales” como los escarabajos. Solía tener uno cuando era más joven, pero no lo cuidó bien, así que murió.

Dijo que por lo general no hace mucho ejercicio, pero que empezó a hacer ejercicio después de ver a Taeyang y Jay Park.

El miembro más parecido a él: “V Hyung. Es aleatorio, nuestros cordones cómicos combinan bien y creo que nuestras personalidades son similares ". (Perfil escrito por Jungkook)

La cita ideal de Jungkook: "Caminar por la playa por la noche".

Las cosas que quiere robar a otros miembros son: el conocimiento de RM, el conocimiento diverso de Suga, la mente positiva de J-Hope, la persistencia y esfuerzo de Jimin, el talento natural de V y los anchos hombros de Jin.

Otros miembros de BTS hablan sobre Jungkook

Suga: “Jungkook tiene buena memoria por lo que puede imitarnos bien. Y recuerdo que cuando llegó Jungkook por primera vez, era más bajo que yo. Verlo crecer me hace sentir como si lo hubiera criado ".

Jimin: "Soy 2 años mayor que él, pero sigue burlándose de mí por mi altura".

Jin: "Es bastante malo para rechazar solicitudes".

Rap Monster: “Individualista, no comparte ropa. Lava su ropa por separado. Una leve timidez que es como un maknae. Aunque quiere parecer varonil, en realidad es un lindo. Aunque su pasión se desborda, no dura mucho. Pubertad, rebelde, pero parece lindo ".

J-Hope: “Es el maknae que responde mucho y no escucha. Aunque su personalidad es bastante amable… tampoco tengo respuesta para su personalidad ”.

Jungkook sabía desde temprana edad que su sueño era ser cantante.

V: “La verdad es que es igual que yo. No tengo respuesta."

Suga: “Como es el más joven, todavía es inmaduro. Sin embargo, muestra claramente lo que le gusta y lo que no le gusta ".

Jimin: “Es amable, inocente y no expresa sus sentimientos. Por eso es lindo. Jeonggukkie es mío ".

Suga sobre Jungkook entrando a la escuela secundaria: "Jeongguk era el más guapo allí".

V sobre Jungkook entrando a la escuela secundaria: "No es que los otros estudiantes fueran feos, pero JK era más notable porque es alto".

El tipo ideal de Jungkook es alguien que mide al menos 168 cm, o sea más pequeño que él, que sea buena esposa, buena cocinera, inteligente, piernas bonitas y agradable. También una chica a la que le guste cantar y sea buena haciéndolo.