Jungkook: Reflejó los aspectos personales de BTS mientras en Life Goes On

Después de meses esperando con ansias el comeback de BTS al fin descubrimos el trabajo de Jungkook como director con el MV Life Goes On.

El single principal del comeback de BTS es Life Goes On MV y fue dirigido por el propio Jeon Jungkook, el joven de 23 años de la agrupación, por lo que no solo significaba el regreso de los chicos sino que también una oportunidad de ver el trabajo de Jungkook.

Ahora el Golden Maknae demostró por qué es llamado de esta manera, ya que ha dado a conocer cómo fue que lo dirigió y la manera en la que buscó reflejar los aspectos personales de cada miembro de BTS.

Como mencionó La Verdad Noticias en su momento, durante la conferencia de prensa global de BTS para el próximo álbum, se hizo referencia a Kookie como Director-nim, lo que obtuvo una reacción tímida y muy adorable de The Golden Maknae.

El video musical, del cual Jungkook fue director, trató de reflejar la tristeza de los chicos tras ser cancelada su gira por Covid-19.

Jungkook: dirección y proceso de Life Goes On

En cuanto a la dirección del video musical de Life Goes On y su proceso de pensamiento detrás de él, Jungkook explicó: "Todavía me da vergüenza que me llamen 'Director-nim', sin duda la humildad del también conocido Jungkookie.

“Vine a hacerme cargo del vídeo musical porque me gusta tomar videos. Tomé el papel, así que hice mi mejor esfuerzo”.

Además agregó que cuando escucha Life Goes On, se siente una persona muy real "Pensé que lo más importante de la canción es la realidad y la autenticidad. En base a eso, tuve conversaciones con los directores y el equipo de producción. También les pregunté a los miembros si había algún aspecto personal que quisieran mostrar, y trató de reflejar sus opiniones en el MV".

Sobre cuáles fueron las emociones de BTS que trató de explicar a través del MV de Life Goes On, JK reveló: "La emoción que quería expresar es la tristeza y el anhelo que se sentía porque la gira fue cancelada debido a Covid-19 y porque no pudimos. No veo mucho a ARMY. Es asombroso que el video que tomé y en el que trabajé duro se publique como un video musical".

"Creo que fue una gran oportunidad para mí. Y llegué a tener un sueño personal de hacer un video musical espléndido en el futuro, aprovechando esta oportunidad, que es lo que me gustó de la experiencia", concluyó Jungkook.

