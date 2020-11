Jungkook: Estos son los discos de BTS donde el idol es el productor principal

Jungkook es sin duda alguna uno de los miembros más talentosos y exitosos de BTS, además de que por su cuenta también sorprende con todas sus habilidades y experiencia, misma que se ha visto reflejada en más de una ocasión.

Además de su talento artístico, Jungkook ha sido el productor principal de varios discos de BTS, los cuales te presentaremos a continuación, y seguramente quedarás sin aliento al igual que todo el ARMY.

Estos son los discos de BTS que produjo Jungkook

The Most Beautiful Moment in Life Pt.1.: este fue el primer álbum que Jungkook produjo para BTS, el cual logró a la increíble edad de 18 años, lo que demostró su impresionante talento para la producción del tema Outro: Love Is Not Over en 2015.

Asimismo, en la versión completa de ‘Love is not over’ en 2016, Jungkook coprodujo este tema junto a Slow Rabbit, y la escribió junto a varios miembros de BTS.

Love Yourself: Tear: En este álbum, Jungkook coprodujo la canción ‘Magic Shop’ junto a Hiss Noise y ADORA, además de escribirla junto a los mismos artistas, acompañado de RM, J-Hope, Suga, DJ Swivel y Candace Nicole Sosa.

Los logros de Jungkook como productor

Cabe mencionar que descubrimos en La Verdad Noticias que durante una entrevista Jungkook digo que Magic Shop es un alivio durante situaciones difíciles, tanto para él como para el ARMY, y prueba de eso fue que alcanzó 100 millones de reproducciones en Spotify, siendo el primer miembro de BTS en lograr esto.

Hasta el momento Jungkook tiene 3 temas en discos de BTS donde se desempeña como productor principal, lo que demuestra su increíble talento, y probablemente veremos más canciones producidad por él en el próximo disco de la banda ‘BE’, que llegará este 20 de noviembre.

