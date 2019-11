Julión Álvarez y su Norteño Banda presentan su sencillo “Más te recuerdo”

El denominado “Rey de la Taquilla” ha decidido brindar un dardo cargado de desamor que llega a las principales ondas radiales de México, pero que además abarcan hasta los Estados Unidos y Guatemala.

Este tema es una composición original de Omar Cárdenas, que se incluye en lo que será la próxima placa discográfica de Julión Álvarez y su Norteño Banda, misma que lleva trabajando en este proyecto en los espacios libres que le permite su apretada agenda de presentaciones.

“Y ando borracho tratando de no pensarte, de que las garras de mirarte no me ganen, qué les parece que entre más vacío botellas, más te recuerdo y la herida no me cierra, sé que te he dado muchas razones pa´marcharte, pero mi corazón es terco y le digo, es demasiado tarde…”, es parte de la letra de esta melodía.

A unas horas de su lanzamiento en YouTube, el video lyric de "Mas Te Recuerdo", nueva canción de Julión Álvarez, ya suma más de 11 mil reproducciones y contando.

“Más te recuerdo” desea acompañar a los grandes éxitos de Julión álvarez y su Norteño Banda, mismos que a pesar de cualquier cosa, colocan al artista chiapaneco como la estrella más importante del género regional mexicano.

Cabe destacar que semanas atrás sonó en las principales estaciones radiales con el tema “soñé”, mismo que se interpretó en colaboración con el grupo Somos 3.

Por lo pronto te invitamos a que escuches “Más te Recuerdo”, mismo que está disponible en todas las estaciones radiales del país y los países vecinos del norte y del sur.

Ricardo D. Pat